【百達投顧】天災來勢洶，林木題材備受矚目

美國造紙大廠國際紙業（International Paper）及美國最大紙漿生產商惠好（Weyerhaeuser）公布第二季財報，營收表現優於預期；股價表現自去年疫情爆發後最低點至 7 月底，各大幅上漲約 118% 及 150%。在全球企業注重 ESG 議題推動棄塑膠換紙張的趨勢中、疫苗施打率上升使經濟復甦爆發成長的驅動下，再加上近期美國與加拿大西部森林野火延燒，威脅到木材供給量，使得林木相關題材前景明朗。

過去一個多月所有大宗商品價格出現修正，瑞士百達資產管理觀察，百達林木資源策略所投資的木材、紙張與包裝公司等，也面臨投資人獲利了結的賣壓。但從另一個角度看，儘管近期木材期貨價格修正，仍處於長期平均水準的兩倍，且目前木材供應鏈的庫存水準不高，林木市場的需求卻不減，甚至處於上升階段，預計相關企業 2021 年的獲利將相當出色。

從供給面來看，近期除了森林大火之外，美國與加拿大還面臨颶風的威脅，可能進一步造成木材供給壓力。需求方面，從全球政府不惜大破大立地制訂新環保政策，到疫情帶來電商發展起飛、在家工作型態普及推升住宅和裝潢需求，以上這些利多因素將有利於林木價值鏈相關公司的創新和長期發展。

百達林木資源策略投資團隊表示，今年以來木材相關個股波動較劇的原因，並非如 2018 年聯準會升息速度太快太早導致大宗商品價格修正與房市放緩，而是屬短期修正現象。隨著後續財報發布，預計 2021 年第二季的獲利將優於 2021 年第一季，而 2021 年第三季的表現將更為亮眼。這些現象將驅使投資人重新認可林木相關標的在 2021 年的高獲利，也會進一步認同 2021 下半年及 2022 年將有所表現，相較於整體股市，百達 - 林木資源基金（配息來源可能為本金）仍極具投資吸引力。

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