想買高收益債？先看這篇比較文

配息投資人最愛的全球高收益債券，是今年高息債券中表現較佳的族群，全球高收益債券指數年初至今上漲 2.41%，而其中美國高收益債券指數上漲 3.95%，表現更為突出（指數採美銀美林指數，資料期間為 2020/12/31 – 2021/7/28，以美元計算）。市面上高收益債券基金選擇玲琅滿目，這篇文章列出其中幾檔做比較，幫助大家選出適合的好基金。

1. 高收益債券基金，信評策略大不同

目前市場上知名的幾檔熱門高收益債券基金，信評分佈策略上有很大的不同。以近期市場焦點「安聯美元短高收」來看，基金佈局較多在Ｂ級，而「聯博全高收」則是除了高收益債券之外，在高信評的佈局上也較多，將近 1/4 佈局在投資等級債券上。「摩根環高收」則相較高收益債券指數，更偏好高品質的券種，因此在較高評級的高收益債券上佈局較多。「貝萊德環高收」的信評佈局，則與指數相近。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，截至 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 貨幣政策轉向的收息投資法，看這個指標

儘管大部分的人投資高收益債券都是希望能用較穩健的方式，打造每個月的配息現金流。但在目前美國公債殖利率曲線，上行空間比下行空間高出許多，衡量債券對利率變動敏感度的存續期間也成為相當重要的觀察指標。存續期間越高，代表利率上升對基金的衝擊程度越高。因此，透過換算成每單位存續期間帶來的到期殖利率，更能挖掘高收益債券的 CP 值。

其實，全球高收益債券在所有大類債券裡，CP 值已經相當不賴，但再深入以這個指標來挑選基金的話（下表最右欄），可以發現「安聯美元短高收」的 CP 值最高，而且就算單看「到期殖利率」這檔基金表現也不錯。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，截至 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 績效比一比

以績效來看，近一年佈局較類似多元債券的「聯博全高收」表現最優異，而時間拉長到三年，則是主要佈局歐美高收益債券為主的「貝萊德環高收」表現最好。有趣的是，如果就配息率來看，聚焦在短天期美元債券的「安聯美元短高收」，也能提供與其他策略高收益債券相似的配息率。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/6/30，表中基金皆為美元級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除了績效以外，債券型投資人往往也追求降低波動，下圖比較四大基金過去三、五年的標準差，「安聯美元短高收」波動最低，再來是聚焦較高品質高收益債券的「摩根環高收」，而多元佈局的「聯博全高收」的波動度則與報酬率一體兩面，是四檔基金中最大的，這與此檔基金持有如當地貨幣新興債等其他高息債券資產也有關聯。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以新台幣計算至 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高息基金人人愛，魔鬼藏在細節中

本次比較文的基金表現皆不遜色，且特色皆不大相同。較看好美國經濟前景的人，可以選擇相對聚焦在美國高收益債券的安聯或摩根，摩根相較以優質債券為主，安聯則主打以短天期債券來對抗接下來利率可能走高的環境衝擊。對於希望擴大高收益債券佈局區域的人，可以選擇分散佈局在歐美的貝萊德環高收。而聯博全高收，則適合除了全球高收益債，還想進一步全面佈局更多券種的人。

鉅亨精選基金

>>> 安聯美元短年期高收益債券基金 - AT 累積類股 (美元)

>>> 摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)

>>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

>>> 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股

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