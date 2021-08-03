監管疑慮重擊騰訊股價 台積電超車成為亞洲市值最高企業

在中國對教育和互聯網推出加強監管政策後，官媒最新對遊戲產業的批評引發市場擔憂，遊戲業將成為下一個監管對象，造成騰訊控股 (0700-HK) 為主的股票大跌。

騰訊周二 (3 日) 跌幅一度逾 10%，最終雖然因官媒刪去引發爭議文章，使跌幅縮減為 6.1%，但股價與市值仍大受衝擊。以今日收盤 446 港元計算，其市值已減至 42815.79 億港元 (5505.8 億美元)。

與騰訊大跌相較，台灣市值龍頭股台積電 (2330-TW) 今收漲 0.68%，總市值達到 5520 億美元，重新奪回亞洲市值最高企業的寶座。

騰訊自 2 月 18 日創下 773.9 港元歷史高點後，股價便一路向下，累積跌幅已逾 42%。以年初價格計算，今年跌幅也已超過 20%，市值抹去逾 1700 億美元。

做為中國科技巨頭，騰訊業務涉及金融、數據安全、遊戲等多個領域，也使得公司在本次監管風暴中遭遇多重打擊。深圳市巨澤投資管理的董事長馬澄指出，如果全面整頓遊戲行業，將對騰訊這類公司的業績影響非常大。

相較於騰訊位處監管風暴核心，台積電股價雖也從歷史高點下滑，但其晶圓代工全球首位的業務穩健，全球對半導體需求持續升溫，在這場市值之爭中仍處優勢地位。