宏捷科新產能開出 7月營收4.12億元創歷史新高

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (3) 日公布 7 月營收，在新產能開出挹注下，加上手機 PA、WiFi 需求維持高檔，單月營收衝破 4 億元大關，達 4.12 億元，月增 4.1%、年增 46.96%，創下歷史新高紀錄，累計今年前 7 個月營收達 26.28 億元、年增 35.84%。

宏捷科新產能順利在 7 月中旬開出，將月產能順利提升至 1.5 萬片水準，動能則仍來自手機 PA、WiFi 需求，其中，手機 PA 客戶涵蓋 4G、5G，隨著下半年非蘋手機積極拉高 5G 手機滲透率，加上美系客戶持續釋出更多委外訂單，宏捷科營運將持續受惠。

WiFi 方面，隨著高階消費性需求升溫，宏捷科表示，WiFi 6 出貨占比已達 WiFi 產品 5 成以上，雖然主要客戶第三季因主晶片缺料放緩需求，但預期第四季將重回成長態勢。

展望下半年，宏捷科指出，產能利用率將維持高檔，訂單最遠已可看到明年首季，下半年也將依既有產能規劃，持續裝置新機台，預期下半年新產能將逐月開出，估第 3 季底月產能達 17000 片、年底前達 20000 片目標不變。