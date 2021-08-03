〈義隆法說〉產能供給有限Q3將再漲價 營收季增估最多3%

觸控板龍頭義隆 (2458-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長葉儀晧指出，由於晶圓代工產能有限，第三季整體出貨量估較上季下滑，但隨著產能優先分配給高毛利產品，加上再度調漲售價，營收可維持高檔，高標 48-52 億元，季增高標達 3 %，毛利率估約 50-53%，營益率 31.5-35%，雙率均可望再戰新高。

義隆第三季營收估季減 5% 到季增 3%，年增 37-47%，以中位數 50 億元推算，營收約較上季微幅下滑，

展望下半年，發言人劉代銘表示，義隆上半年主要成長動能來自消費性筆電、Chromebook，帶動營收與獲利改寫新高，下半年儘管晶圓代工產能吃緊，但取得產能仍較上半年微幅成長。

劉代銘預期，義隆第三季觸控螢幕晶片將比上季成長，其他產品線如觸控板、指紋辨識、小紅點等出貨量則因受限晶圓代工產能，出貨量估下滑個位數，不過，由於觸控螢幕晶片為高毛利產品，有助產品組合優化，提高毛利率。

針對全年筆電市況，劉代銘坦言，目前筆電品牌廠已下修出貨量預估，原先看起來全年筆電出貨約 2.5 億台，不過，現今看起來約 2.35-2.37 億台，年增幅收斂至 15%，義隆也是首家下修筆電出貨量的 IC 設計廠。

劉代銘分析，此次筆電出貨量下修，主要受 Chromebook 影響，由於 Chromebook 主流 11.6 吋面板價格大漲，已與 14 吋面板成本相當，加上半導體長短料，OEM 多方考量後，決定改推其他類型筆電。

義隆預計，今年全年 Chromebook 出貨量約 4500-5000 萬台，其中，義隆觸控板出貨量約 4000-4500 萬台，市占達 9 成，也同步出貨觸控螢幕，出貨量約為觸控板的 33%。

展望明年，劉代銘認為，儘管研調機構有不同看法，不過，以義隆角度來看，公司將持續提高 IC 對筆電產業的附加價值、拉抬銷售單價。