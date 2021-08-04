〈台股盤前〉電子重返主流 挑戰月線反壓

台股昨 (3) 日在半導體族群撐盤下，指數狹幅震盪，終場小漲作收，呈現價漲量縮，成交量縮至不到 5000 億元，法人表示，電子股逐步成為資金主流，仍為多頭指標，拚挑戰月線反壓。

美股維持高檔震盪格局，儘管變種病毒威脅持續肆虐，但在能源、醫療保健股走強下，四大指數收紅，道瓊大漲逾 200 點，上漲 0.8%、那指收漲 0.55%、標普也有 0.82% 漲幅、費半上漲 0.57%。

市場消息方面，晶圓代工廠世界先進預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，毛利率上看 46%，營收可望再締新猷，毛利率則將續創近 14 年來新高。另外，對於氮化鎵 (GaN) 製程進度，世界先進表示，目前進行產品設計的客戶超過 10 家，最快第四季可看到客戶新品設計定案 (tape-out)。

全球最大貨櫃輪公司馬士基 (Maersk) 受惠於全球供應鏈瓶頸使航運運費飆漲，營運表現強勁，並上調全年獲利預期至 195 億美元 (約新台幣 5444 億元)，法人指出，貨櫃三雄第 2 季財報、7 月營收有望續創新高，三雄上半年稅前獲利數字有望突破 2000 億元。

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭表示，產能將持續滿載至年底，下半年營收可望優於上半年，看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，且明年供給仍相當吃緊，目前有越來越多客戶簽訂新長約，及議定長約中。