〈台幣〉匯價狹幅整理 連2升收27.93元

美元走軟，亞幣今 (3) 日各自表現，新台幣匯價呈狹幅整理格局，在外資偏匯入帶動下，終場連 2 升，以 27.93 元作收，微升 0.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 13.11 億美元。

新台幣兌美元今天以 27.95 元小貶開出後，最高 27.91 元，外資有買有賣，但匯入稍偏多，加上部分出口商也進場拋匯，帶動匯價走升，終場收在 27.93 元，微升 0.2 分，台北外匯市場成交值 9.06 億美元，元太外匯市場成交值 4.05 億美元。

台股今天走勢震盪，量能萎縮至 4000 億元以下，為近 2 個月來最低量，不過，尾盤資金湧入聯電等權值股，帶動指數急速拉高，上漲 50 點，收在全場最高 17553 點，外資昨天大買 245 億元後，今天加碼買超 9.5 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，菲律賓幣今天強升 0.64%，日圓也升 0.43%，韓元升 0.23%，新加坡幣也有 0.1% 的升幅，人民幣則小貶 0.07%。美元指數小漲 0.01%。

美國非農就業數據將於本周五 (8/6) 出爐，市場預估勞動力市場上月新增 90 萬個非農就業職位，若高於 85 萬，將是 2020 年 8 月以來的最大增幅，意味著就業連 3 月實現加快復甦，市場關注聯準會縮減購債預期指引。