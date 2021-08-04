〈紐約匯市〉Delta病毒在美國擴散 美元對日圓、瑞郎走軟  

美元對主要貨幣周二 (3 日) 走勢大致穩定，但對避險的日圓、瑞士法郎都走軟，反映 Delta 病毒衝擊市場風險胃口，投資人對美國經濟成長抱持懷疑態度。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 微漲至 92.046，DXY 周一微跌。

美元貶破 109 日圓兌 1 美元，盤中貶值一度深達 0.4%。美元兌瑞郎一度貶值 0.3%，尾盤縮小為貶值 0.1%。瑞郎兌歐元則升抵九個月高點。

Western Union Business Solutions 資深市場策略師 Joe Manimbo 說：「確診病例增加、經濟成長烏雲密布，使日圓和瑞郎受益。」

策略師普遍認為，在周五非農就業報告公布前，甚至在 8 月底傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會登場之前，美元不會有太大波動。

但日圓和瑞郎升幅收斂，顯示匯市仍對各國央行的貨幣政策前景相當敏感。

澳幣、紐元彈高，升幅領先許多主要貨幣，因兩國央行周二 (3 日) 發表相對鷹派的言論。

歐元微貶至 1.1865 美元，自上周五觸及 1.1909 美元的一個月高點之後，就失去動能。

英鎊升值 0.2% 至 1.3915 美元。英國央行 (BOE) 將在周四開會，由於英國經濟前景相對樂觀，BOE 可能釋出鷹派的貨幣政策訊號。

美國 10 年期公債殖利率尾盤回到接近周一 1.179% 的水準。

美債殖利率從 3 月起一路下滑，觀察家解讀這是對經濟成長前景感到失望，而 Delta 病毒擴散是因素之一。分析師 Manimbo 說：「美元無法跟著避險買盤走強，就是因為美債殖利率持續走低。」

美國路易西安那州和佛羅里達州因新冠肺炎入院的人數創新高，不過白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 已經排除再次封鎖經濟的可能性。

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