雙倍保養品調體質卻吃到皮膚發黃！從飲料、解便簡易分出體質

文／早安健康編輯部

中醫師吳建東說，健康的人有個名字叫「平人」。這是來自於《黃帝內經》的《素問》：「平人者，不病也。」指的是氣血調和的健康人。

「體質很重要。我們問診時，體質基本上是一種簡易的分類法，也是決定用藥的基礎。」吳健東中醫師說。

健康的人沒有問題當然就不需要看病，反過來說，生病的人，體質上一定有偏頗之處。吳醫師舉例，如果你連吃一個星期的冰，原本健康的體質就會出現變化。體質是浮動的，隨著你吃的食物、天氣變化、外邪（指天氣的寒、熱或從外入侵人體的致病因素）而有所改變。健康的人體質不會有太大變動，但若原本體質就有狀況，就更容易受影響，產生疾病。但是中醫的體質說好難懂，有沒有簡單一點的方法？

簡易體質這樣分

冷熱法：

怕冷、喝熱飲覺得舒服：寒性體質

怕熱、喜歡喝冷飲，愈冰愈好喝：熱性體質

大便法：

容易拉肚子、糞便稀淌不成形：虛性體質

上廁所難解放、糞便乾硬：熱性體質

拉出來濕濕黏黏、不容易擦乾淨：濕性體質

這種人超會生病

就問診的經驗，我們請教吳醫師他的患者中，哪種體質最容易生病？他說：「沒有人是照書上來生病的，所以每個人身上的線索都不太一樣。」而且生病當下的狀況跟痊癒後的體質，就有可能完全不同。

他舉例，像是「濕痰體質」，其實是「濕」跟「痰」兩種體質合起來的，跟三高裡的高血脂關係最大。因為脂肪的代謝問題，會跟濕、痰畫上等號。如果病患又容易有燥熱的情形，那就不只是痰濕體質，還有燥熱體質，就是又濕又熱好不清爽。

最近虛熱體質的人也很多。吳醫師說，「虛」指的是能量不夠，所以會有容易疲倦、口乾舌燥、容易流汗、愛喝水但喝多了胃又會不舒服。「尤其是在新冠肺炎疫情期間需要居家工作的人，因為久坐不動，氣血跑得慢，再來點冷飲、洋芋片，那個熱就出來了，會變成虛加上熱的體質。」他解釋，這種體質的人，最容易有睡眠障礙。

有一位本身是濕熱體質的患者，有天來問診，全身偏黃、手一伸出來也是黃色的，經吳醫師調理後還是沒有改善。吳醫師左思右想再深入調查，對方才說因為常看手機、3C 用品，所以覺得要吃葉黃素來調理體質、保養眼睛，但自以為多吃一點會更好、更有效，所以他竟吃了雙倍的量！後來調降保養品的量成正常，全身發黃的現象也就恢復正常！

調理體質用按的

調理體質不止靠進補，用按的不僅安全還能對症調理。吳健東中醫師提供了台灣常見五種體質的穴位按摩法，共 16 個穴位，隨時按到好、按到飽……

吳健東中醫師簡介：陽明大學傳統醫藥研究所博士，現為詠生中醫診所院長。曾任台北市立聯合醫院中醫醫學部主治醫師、台灣傳統武學刀劍桿散手協會理事。

原文引自：葉黃素調體質卻吃到皮膚發黃！3 種中醫體質從解便看一眼可分別

來源：《早安健康》8 月號

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