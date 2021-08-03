用按的就能改善體質！圖解找到身體的雷神穴、消氣穴與萬能穴

文／早安健康編輯部

頭頂上的萬能穴：百會穴，改善氣虛、血虛體質

中醫認為，「頭是諸陽之會」，因此疏通頭部經氣，有助於緩解中風病患的病症。另外，頭頂有大量的血管、神經通過，隨時按摩百會穴四周，有助於恢復精力、化解身體疲勞沉重、預防頭暈、促進新陳代謝。

取穴位置

坐或站，頭擺正、下巴微縮、不低頭不仰頭，兩耳往頭部正中央的交會處。仔細摸會有個凹陷處，即是百會穴。

人體中的雷神：豐隆穴，改善痰濕體質

古代傳說中的雷神又被稱為「豐隆」，據說這個穴位能化痰濕、和胃氣，還可以把脾胃裡的濁濕之氣像打雷下雨一樣的排出去。還能刺激氣血循環、強健腸胃，還能緩解便祕、消除水腫及肥胖。

取穴位置

小腳外側的足外踝，往上拉一條直線到膝蓋外凹陷的地方，正中間就是豐隆穴

消氣穴按這裡：太衝穴，改善血瘀體質

據說生氣後按此穴有消氣的作用，能安定焦躁的情緒，疏肝理氣，解除壓力，清除肝火。對於高血壓、青光眼與神經衰弱，皆能改善。



取穴位置

腳背上，大姆趾與第 2 趾的中間，往上（往上指的是往小腿、大腿方向）的凹陷處（大約 3 趾寬）

穴位按摩 10 問：

1. 這些穴位男女有差嗎？

沒有，都可以

2. 萬一按錯地方怎麼辦？

沒關係，頂多沒有效用，只要位置差不多，通常八九不離十

3. 聽說按了會痛才是對的？

答：不一定，每個穴位的反應都不一樣，痠、麻的反應都可能會有，但不要追求痛感，太用力反而會傷害到皮下組織。

4. 什麼時候按都可以嗎？會不會有些穴位按了精神更好，睡不著？

是的，不論是睡前、飯後都可以，次數也沒有限制

5. 可以只按一個穴道嗎？

可以，但都按效果最好

6. 有誰不能按？孕婦也都可以嗎？年紀大、生病的人，也都能按？

以本次調整體質的 16 個穴位來說，都可以。

7. 正確的按摩法？

請輕揉的用指腹而不是指尖去按即可……

吳健東中醫師簡介：陽明大學傳統醫藥研究所博士，現為詠生中醫診所院長。曾任台北市立聯合醫院中醫醫學部主治醫師、台灣傳統武學刀劍桿散手協會理事。

原文引自：雷神穴排濕氣、消氣穴降高血壓！3 張穴道圖教你消水腫清肝火

來源：《早安健康》8 月號

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