抵押貸款需求旺 美國Q2家庭負債創2013年來最大增幅

最新報告顯示，在抵押貸款需求強力推動下，第 2 季美國家庭債務總額創下 2013 年以來最大增幅。

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 週二 (3 日) 發布報告稱，截至今年第 2 季，美國家庭負債總額已攀至 14.96 兆美元，季增 2.1%，光是抵押貸款總額就達 10.44 兆美元，季增 2820 億美元。

(圖：Bloomberg)

除了房貸以外，紐約聯準銀行個體經濟資料中心的 Joelle Scally 表示，過去 4 季以來，在車貸與信用卡貸款需求反彈之下，貸款增長步伐非常強勁。

Q2 車貸總額季增約 400 億美元，至 1.42 兆美元，隨著消費經濟反彈，信用卡貸款總額季增 170 億美元，至約 7900 億美元，但仍較疫情前水平低 1400 億美元。

貸款需求增長的另一跡象在於，過去 6 個月以來的貸款查詢數量成長了 3.7%，達 1.21 億，扭轉去年 Q2 起的下滑趨勢。

整體來說，美國家庭債務佔國內生產毛額 (GDP) 比重，仍遠低於 2008 年金融危機爆發前幾年創下的高點，此外，部分貸款項目依舊低於疫情前水平。

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