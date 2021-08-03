超強燃脂的波比跳動作太難！不如採用深蹲跳這動作來替代

想要加速燃脂效率的訓練動作，通常都直接想到波比跳（Burpees）或開合跳（Jumping Jack）這兩個超強燃脂的訓練動作，雖然這兩個動作除了能快速消耗卡路里之外，還能針對全身肌群進行刺激強化。但這樣看似十分有效率的動作，對於某些人來說是非常不容易完成；其中又以波比跳（Burpees）這個動作較為困難，因為它必須進行伏地挺身後再一個空中跳躍的高衝擊性動作，對於體能及心肺狀態是一大挑戰，如果你無法立刻進入這個動作也沒關係，它有一個十分類似的替代動作「深蹲跳（Squat Jump）」與波比跳有類似的效益，現在就讓我們來認識這個動作吧！

不能做波比跳（Burpees）的人，不如來進行替代動作深蹲跳（Squat Jump）。 ©womenshealthmag

為什麼要做深蹲跳？

深蹲跳（Squat Jump）與波比跳（Burpees）一樣都是一種全身性的訓練動作，它可以刺激從上半身至下半身的肌肉群，同時，也能提升心肺功能消耗大量的卡路里及提升肌力；在波比跳（Burpees）的動作裡，有許多人對於伏地挺身這個動作無法完成，但在深蹲跳（Squat Jump）裡你只需要蹲下與跳躍這兩個動作就可以完成，非常適合肌力較弱的人或健身初學者使用。

深蹲跳的好處

剛剛我們都有提到深蹲跳（Squat Jump）能提供全身性的肌力及有氧運動，只要重複這種中高強度的訓練動作，就可以快速增強心率並增強肺部和心臟周圍的肌肉，另外，這個動作還能加強腿部快縮肌 (TypeⅡfibers) 纖維增加爆發力的訓練，同時，在這個訓練動作也能練到股四頭肌、膕繩肌、外展肌、內收肌、臀大肌、核心和下背部等肌肉，因此，你可以將這個訓練動作添加進腿部訓練菜單之中，或是獨力在有氧訓練的當天來執行。

深蹲跳動作這樣做

https://youtu.be/kvy_VlfzHL8

步驟 1. 採用站姿雙手自然下垂於身體兩側。

步驟 2. 兩腳向外張開，呈現出相撲下蹲姿勢。

步驟 3. 將膝蓋彎曲約 90 度下蹲。

步驟 4. 收緊核心雙腳併攏，運用臀部及腿部肌力往上跳起，雙手高舉過頭。

如果你是初學者可以依據自身的體能狀況，進行這項練習動作 15-30 秒的時間，進階時可以嘗試 30-60 秒的訓練，盡量將目標設定能持續跳 3-5 分鐘。

資料來源／mensjournaltru、squatuniversity

責任編輯／David

來源：《運動星球》8 月

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