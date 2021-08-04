高通可以沒有Google 但不能沒有蘋果？

週二 (3 日) 外媒報導，Google 開始製造自家智慧型手機晶片，這對高通來說，不會造成太大傷害，但高通短期間不能失去蘋果這個大客戶。

蘋果 (AAPL-US)、華為、三星手機廠商紛紛推出自家晶片後，Google 週一官網重磅宣布，旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市，首度搭載自家晶片 Google Tensor，這意味著高通公司將失去一部分業務。

不過 Google 手機全球市佔比不到 1%，從未像三星或 iPhone 那樣廣受歡迎。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 的最新報告指出：「我們沒有看到高通的競爭定位因該消息而發生任何重大變化。」

然而，高通似乎意識到，生產智慧手機晶片可能不會永遠是其最賺錢的業務，今年一月高通以 14 億美元收購晶片初創公司 NUVIA，將其技術應用到智慧型手機、筆記型電腦和汽車晶片領域。

高通上月 28 日公布最新財報相當亮眼，營收為 79.95 億美元，年增 63%，主要受益於 iPhone 12 在內的 5G 手機的強勁需求。

受益於 iPhone 12 在內的 5G 手機的強勁需求，高通上月 28 日公布最新財報相當亮眼 (圖片：AFP)

高通 QCT (Qualcomm CDMA Technologies) 事業營收達 64.72 億美元，手機晶片營收達 38.63 億美元，年增 57%，仍然是高通最大的營收來源，但

射頻前端、物聯網、車用晶片營收年增都超過 83%。

高通執行長 Cristiano Amon 表示，該公司希望通過改變汽車、企業、家庭、智慧工廠、新一代個人電腦和平板電腦、XR、可穿戴設備等領域的連接和處理方式，引領網際網路智慧發展，打下營收多元化戰略的基礎。

高通 (QCOM-US) 週二收黑 0.61% 至每股 147.95 美元，為 7 月 29 日以來的新低。