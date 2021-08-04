中國成加密貨幣犯罪溫床 過去兩年非法流通金額逾22億美元

據區塊鏈數據平台 Chainalysis 週二（2 日）發布的報告，中國的加密貨幣位址在 2019 年 4 月至 2016 年 6 月期間，向詐騙與暗網等非法活動相關位址發送價值逾 22 億美元的數位貨幣。

報告指出，中國的這些位址還從非法管道獲得價值 20 億美元的加密貨幣，使該國成為加密貨幣相關犯罪活動的參與者之一。

不過 Chainalysis 表示，從金額來看，這兩年中國非法位址的交易規模相較於其他國家出現大幅下降。報告指出，出現這種情況的一個重要原因是沒有出現大規模的龐氏騙局，如 2019 年牽涉加密錢包（crypto wallet）與中國加密貨幣交易所 PlusToken 的騙局。

據估計，用戶與客戶在 PlusToken 騙局中損失 30 億至 40 億美元。

Chainalysis 的報告稱，中國絕大多數加密貨幣的非法資金流都與詐騙有關，不過這數字已逐漸下降。

Chainalysis 全球公共部門技術長 Gurvais Grigg 表示，中國打壓加密貨幣的主因可能是 PlusToken 騙局引起的關注。

Chainalysis 也表示，洗錢是另一種以加密貨幣為基礎的犯罪形式，在中國的犯罪比例相當高。

大多數基於加密貨幣的洗錢活動涉及大型數位貨幣交易所，通常是透過這些平台建立交易，因此中國正對該活動採取行動。

報告也提到中國多家場外交易（OTC）平台創辦人趙東，他在去年遭捕後於今年 5 月認罪非法洗錢。