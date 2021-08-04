鏈聞週末薦讀｜加密貨幣錢包走向瀏覽器插件，如何將 DeFi 前端去中心化？

鏈聞編輯時間

《去中心化金融成爲監管重地，如何將 DeFi 前端去中心化？》

運行在區塊鏈上的智能合約可以提供抗審查和持續運營的能力，但是用戶在接入這些智能合約之前，如何確保前端體驗也能提供同樣的去中心化特性？

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《加密貨幣錢包的下一個戰場從移動端走向瀏覽器插件？》

挑戰 MetaMask 壟斷地位的攻堅戰已經打響。Coinbase Wallet、Coin98 Wallet、Liquality Wallet、麥子錢包插件、DeBank 新推出的 Rabby、XDEFI Wallet 等支持以太坊的瀏覽器插件錢包值得關注。

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《Uniswap 創始人與 Paradigm 研究團隊勾勒新做市模型 TWAMM》

這種名爲時間加權自動做市商的新型 AMM，旨在幫助以太坊上的交易者有效地執行大額訂單。

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酷東東

《再融資 2100 萬美元，Thesis 構建產品一覽》

Keep Network 背後公司 Thesis 完成 2100 萬美元 A 輪融資後，包括旗下構建產品的總融資額達到超 7 千萬美元，還計劃在 9 月份推出 Web3 錢包。

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《加密世界中的關係證明：深度瞭解 AutographNFT》

AutographNFT 允許用戶在智能合約中使用其 Web2 身份，可以讓網絡世界中的內容和人之間創建多維的新關係。

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《「邊玩邊賺」遊戲公會 YGG 商業模式很美，究竟具有何價值？》

Yield Guild Games （YGG）藉助 DAO 方式實現遊戲公會，通過投資「邊玩邊賺」遊戲賺取收益，並反饋和增強元宇宙遊戲的未來。

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《Andre Cronje：穩定幣協議 Fixed Forex 從公平啓動和去中心化協作獲得的啓示》

Yearn 創始人 Andre Cronje 闡述其推出的實驗性去中心化穩定幣協議 Fixed Forex 運作機制以及參與方式。

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行業洞察

《加密貨幣帶來金融市場行爲的新時代：從機構驅動到散戶、網紅和流量驅動》

機構不再是唯一決定市場走向的力量，這將對市場結構產生重大影響。

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《DAO 的建制與反思：爲什麼要成立一個面向開發者的 DAO？》

Cedge DAO 決定做一個面向開發者的自治組織，讓開發者能享受到整個區塊鏈行業發展帶來的成果。

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《DAO 可道非常道：DAO 到底是什麼？》

隨着工業時代向信息時代邁進，人們需要一個新的、時代固有的產權制度。

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本週不可錯過的十條新聞

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