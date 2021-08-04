〈財報〉Microchip Q1營收、雙率創新高 Q2需求仍旺 盤後漲1%

微控制器、類比 IC 供應商 Microchip (MCHP-US) 周二 (3 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，營收、毛利率、營益率等都創下新高，公司認為目前積壓訂單強勁，代表需求仍旺盛，第二季營收將持續創高，盤後股價漲 1.01%。

F2022 Q2 (截至 9 月) 財測 (non-GAAP)：

營收： 16.16 億至 16.79 億美元

稀釋後 EPS：2.05 至 2.17 美元

毛利率： 64.8% 至 65.2%

營業利益率： 41.6% 至 42.4%

Microchip 執行長 Ganesh Moorthy 表示，第二季積壓訂單非常強勁。儘管產能自上一季度開始成長，但目前要到第二季後期才能量產。在半導體供應鏈持續短缺下，預計第二季淨營收季增幅度為 3% 至 7%，以預估中值為準年增約 25.8%。

Moorthy 於電話會議中表示，預計晶圓廠以及封測的產能緊繃現象將持續到 2022 年中。有鑑於「優先供應計畫」 (PSP) 積壓訂單比例高，因此該公司謹慎進行投資。

F2022 Q1 (截至 6 月 30 日) 財報數據 (non-GAAP)

淨營收報 15.69 億美元，年增 19.82%，市場預期為 15.5 億美元

稀釋後 EPS 報每股 1.98 美元，市場預期為 1.91 美元

淨利報 5.58 億美元

毛利率報 64.8%，優於公司本身預期

營業利益率報 41.7%

執行長 Moorthy 表示，第一季業績持續強勁，營收、毛利率、營業利益率、EPS 、主要業務營收都創下歷史記錄。

營收細項方面，微控制器營收 9.02 億美元，占總營收達 57.5%，季增 10.7%，年增 26%；類比 IC 營收 4.31 億美元，占總營收達 27.5%，季增 4.1%，年增 16.7%。其他業務佔總營收約 15%，季增 5.1%，自上一季的下滑中反彈。

依出貨地區比重來看，美洲營收季增 6.1%，歐洲季減 2.3%，但仍優於以往季節性表現。亞洲季增 11.1%，成長幅度優於以往。

此外，Moorthy 說，第一季所有終端市場表現皆強勁，該公司的 PSP 計畫發現一些產品仍有積壓訂單，其中在產能最受限的產品線仍占累積積壓訂單的 50% 以上，占公司積壓量的 100%。