基建案拚鄉村寬頻網路 馬斯克SpaceX可能吐血

幾乎任何決定都會產生意想不到的後果，美國參議院通過的 1.2 兆美元基建案可能會讓特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 掌舵的 SpaceX 公司嘗到苦頭。

Barron's 報導，該基建案中約有 650 億美元預計用於建設鄉村寬頻網路，這無疑是利於民生的好事，因為現代世界中，大眾都需要高速網路進行工作、學習，以及享受串流影視如 Netflix (NFLX-US) 等娛樂。

該法案將幫助 AT&T (T-US) 和 Charter Communications (CHTR-US) 等公司向農村地區提供網路覆蓋。AT&T 執行長 John Stankey 今年 4 月形容潛在基建案「錦上添花」，但 AT&T 可能不需要這股支持。「我認為我們可以在沒有這項政策的情況下繼續前進，向客戶提供我們承諾過的東西。」

最終，對寬頻技術的資助事實上可能損傷下一代高速網路技術，或說提高新技術的競爭難度，SpaceX 就將首當其衝。

SpaceX 希望提供大眾化的高速、太空網路，迄今已發射數百顆小型 Starlink 衛星到低軌道 (LEO)。

根據馬斯克的說法，Starlink 理論上可以在任何地方提供網路，但在鄉村地區表現更好，如今 Starlink 可能迎來一個更健全的競爭對手——挾帶著 650 億美元補助津貼的現行寬頻產業。

然而，補貼可能不會完全改變競爭地位，因為基於太空的網路產品經濟性尚未成定局。Jonas 認為，Starlink 的高速網路服務月費可能會落在 25 美元至 50 美元區間，但這是個早期估計，尚未將地區差異和全球客戶的支付能力納入考慮。

當然，寬頻公司也有賺錢的現有業務，其利潤可用於補貼任何農村計畫。商業很複雜，政府的決定有時候會增加複雜性，名義上補貼了一項產業，但其影響可能更深遠，不得不慎。