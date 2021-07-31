美1.2兆基建案通過在即 進場卡位靠這兩檔ETF

隨著 1.2 兆美元基建案進入眾議院投票階段，市場開始尋覓相關受惠類股，由於這次刺激政策以傳統基礎建設為主軸，相關工業、公用事業儼然成為市場卡位板塊。

美國參議院於周三 (28 日) 終於通過兩黨共識的 1.2 兆美元基建案，接下來送眾議院投票後便能拍板定案，其中超過 5500 億美元的新預算支出，主要著重於道路、運輸、鐵路與機場等基礎建設，電動車產業建置僅新增 150 億美元。

1.2 兆基建案協議內容，圖為針對特定範疇額外新增預算部分。 (圖: 取自白宮)

由上圖所示，這波基建案工業、公用事業將成為主要受惠族群。Lido Advisors 策略師 Gina Sanchez 表示，藉由投資 Global X 美國基礎建設發展 ETF (PAVE-US) 或 iShares 美國基礎建設 ETF (IFRA-US) 都是卡位基建題材選擇。

MKM 分析師 JC O'Hara 說道，在掌握基建題材時應跟隨政策中投資規模較大的產業進行投資，其中包含電力基建 (約 730 億美元)，相關公用事業類股將能從中受惠。

O'Hara 接著說道，另一部分是水資源建置，原本水利基建預算為 500 億美元，再加上為了更換全美鉛管額外追加的 550 億美元預算，整體投資規模非常龐大。

針對水資源產業，O'Hara 看好美國水務 (AWK-US) 市值 310 億美元的公用事業公司，他表示，本周公用事業正突破新高，且美國水務股利殖利率與美國 10 年期美債殖利率相當，且股利成長率達 10% 。