馬斯克MWC大談星鏈衛星網路 8月前全球除極圈皆有訊號

SpaceX 執行長馬斯克在巴塞隆納世界行動通訊大會 (MWC) 上表示，星鏈 (Starlink) 衛星網路將在 8 月之前提供寬頻網路，全世界除了極圈都能收到訊號。不過他也坦言星鏈營運成本快速增加，總投資費用上看 300 億美元。

馬斯克周二 (29 日) 表示，SpaceX 迄今已經發射超過 1500 枚衛星，星鏈計畫也在 20 多國開始營運，每個月持續成長。

馬斯克打趣說道：「我們的活躍用戶最近突破 69,420 戶，剛跨過對公司策略別具意義的數字。」他接著說：「我想用戶數將繼續增加，12 個月內可能突破 50 萬。」

SpaceX 希望透過衛星網路，把寬頻訊號發送到傳統光纖和無線網路無法抵達的地方，滿足多達全球 5% 人口的需求。

馬斯克透露，SpaceX 已和「某個主要國家」的電信業者簽下兩筆合約，其他合約也正在討論中。星鏈的衛星網路目前每秒可以傳輸約 30TB 數據，他矢言把使用者延遲時間縮減為不到 20 毫秒。

但馬斯克坦言星鏈計畫的投資成本不斐，總投資額上看 300 億美元。

一些分析師早就對星鏈的商業可行性抱持懷疑態度，因為衛星網路主要針對偏遠地區，可能沒有足夠的使用人數支付高額費用，達到回收投資成本的目標。

TMF Associates 主席 Tim Farrar 說，星鏈一個月收費 99 美元，需要增加數百萬名訂閱戶，才能在一年的時間裡回收 50 億美元。他表示，雖然以十年 300 億美元的投資成本來說，並不需要用戶大量增加才能免於破產，但要實現年營收 300 億美元，卻需要大量新用戶加入。

星鏈的競爭對手包括 OneWeb、Teletat、亞馬遜 (AMZN-US) 子公司 Kuiper、印度巴提集團 (Bharti) 等。

周一剛滿 50 歲的馬斯克，也在會中討論 SpaceX 事業的升級計畫，包括預定明年為星鏈推出新版衛星，將擁有跨衛星雷射連線，使訊號覆蓋極圈，並且研擬在「幾個月內」讓星艦 (Sarship) 進行軌道級飛行測試。