〈財報〉MCU大廠瑞薩前兩季營收年增22% 預料今年供貨持續吃緊

MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週四 (29 日) 盤後公布最新財報。基於 IFRS 的 2021 年度前兩季 (1 至 6 月) 合併營業利益報年增 114.8% 至 656 億日圓，基於 IFRS 的 2021 年度前三季合併營收預估年增 26.2% 或 6615 億日圓左右。預料第三季在車用方面，將會出現強勁需求。

瑞薩公司社長柴田英利在當天 (29 日) 表示，先前發生火災的那珂工廠，有部分機台發生問題，當前出貨水準是原先的 9 成左右。他說機台發生問題在平常就會遇到，預料出貨水準到 8 月中旬就能超越火災前的表現。而近一週內的生產水準，也較平常高出 3 成以上。預料半導體短缺的問題會持續到 2022 上半年，2021 年內仍會相當吃緊。原物料取得方面，有透過調度管道的多元化、來降低調度上的風險。市場需求仍相當強勁，比起上回公布財報時、情況還要來的更好。

基於 IFRS 的 2021 年度前兩季合併財報關鍵數據：

營收報年增 22.0% 至 4215 億日圓。

營業利益報年增 114.8% 至 656 億日圓。

稅前利益報年增 70.4% 至 507 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 62.4% 至 377 億日圓。

瑞薩過去在 2021 年 4 月的財測資料中有提到，預測今年前兩季的合併營收會落在 4077 億日圓、有 ±40 億日圓誤差的可能。

基於 IFRS 的 2021 年度前三季財測關鍵數據：

營收預測年增 26.2%(±0.8%) 或 6615 億日圓 (±40 億日圓)。

瑞薩方面表示，因為半導體行業的經營環境容易在短期間內出現大幅變動，難以計算出準確度高的預測數字，所以沒有提供全年度的財測報告。

而在全年度的營業利益預測方面，由 Refinitiv 的 IBES 所整理出的 15 名分析師預測中數報 1241 億日圓。