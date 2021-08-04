SK Innovation宣布將分拆電池事業 為擴大產能做準備

南韓電池大廠 SK Innovation 宣布將分拆電池部門，並於 10 月成立名為「SK Battery」的子公司，以把握時機擴大產量，滿足全球對電動車電池熱烈的需求。該公司並預告，電池部門明年將出現交出史上首見的獲利成績。

根據周三 (4 日) 曝光的監管文件， SK Innovation 將在 9 月 16 日股東會中尋求股東批准，另外還會把石油探勘和生產部門分拆成另一家公司。這代表程序完成後， SK Innovation 將擁有兩家全資子公司。

在各國政府獎勵減碳、購買電動車等措施帶動下，今年車用電池需求暴增。SNE Research 資料顯示，今年上半年，全球的電動車電池銷售增加逾一倍，以中國車廠需求量最大。

SK Innovation 在聲明中說：「決定分拆是為了打造一個管理系統，幫助強化這些業務的競爭力，讓他們更及時下定投資決策，更能因應商業環境的變化。」

分拆業務的消息出爐後， SK Innovation 股價周三應聲暴跌，投資人原本期待能透過分拆獲得更多布局車用電池的投資機會，但事與願違。

SK Innovation 在首爾交易盤中跌幅一度達到 7.9%，是 7 月 1 日首次透露考慮分拆以來的最大跌幅，截稿前仍跌 3.95%，暫報每股 24.3 萬韓元。

電池事業 Q2 虧損縮小、估明年轉盈

SK Innovation 同日並公布電池部門財報，第 2 季營業虧損為 979 億韓元 (8,500 萬美元)，小於去年同期的 1,138 億韓元，反映中國新廠比預定時間提早量產。第 2 季營收躍增 86% 至 6,302 億韓元。

SK Innovation 上個月把電池產能目標一口氣提高約 60%，目標是在 2025 年之前達到 200 GWh。該公司工廠位於南韓本土、美國、匈牙利和中國，目前電池年產能 40 GWh。

這家電池大廠看好電池部門能在明年轉虧為盈，交出公司成立以來首見的營業利益，並計劃拓展到能源儲存系統、飛行車電池和機器人電池等業務。

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