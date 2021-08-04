〈財報〉Toyota全球銷售暢旺 首季獲利創高

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 週三 (4 日) 公布最新一季財報。2021 年度 (至 2022 年 3 月) 第一季的合併淨利報 8978 億日圓、是去年同期的 5.7 倍，該數字也超越疫情發生前的 2019 年第一季 (6829 億日圓)，創下 4 到 6 月期間的歷史新高。新車需求在疫情當中出現回溫。

豐田 2021 年度第一季的合併營收報年增 72.5% 至 7 兆 9355 億日圓；營業利益報 9974 億日圓、是去年同期的 72 倍，也大幅超越 QUICK Consensus 所整理出的市場預測中數 (7327 億日圓)。獲利超越 2015 年 4 到 6 月所創下的 7560 億日圓紀錄，即使和其他季度相比、也是史上最佳紀錄。

基於 IFRS 的 2021 年度第一季合併財報關鍵數據：

營收報年增 72.5% 至 7 兆 9355 億日圓。

營業利益報 9974 億日圓。(去年同期報 139 億日圓)

稅前利益報年增 963.3% 至 1 兆 2572 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 465.2% 至 8978 億日圓。

在 2020 年度的時候，光是豐田汽車一家公司的全年淨利表現，就占了日本整體製造業上市公司淨利總和的一成以上。其業績表現對於日本經濟而言，有著相當大的影響力。

豐田汽車集團 2021 年度第一季在包含日野 (Hino)(7205-JP)、大發 (Daihatsu) 在內的汽車銷量報年增 49% 至 275 萬輛。當中，Toyota 和 Lexus 品牌的汽車銷量，亦同樣出現年增 49% 的好成績。

Toyota 的「RAV4」休旅車在北美、中國市場熱銷；日本國內市場則是除了休旅車之外，小型車「Yaris」和 Minivan「Alphard」的銷售表現也非常亮眼。

汽車業界受到全球性的晶片短缺影響，正持續的實施減產。但是豐田汽車在包含旗下供應商在內、以及其他範圍廣泛的供應鏈動員之下，與其他同業相比、所受影響也相對輕微。而在鋼材、稀有金屬等原物料所發生的價格高漲，也在銷售台數的增長及生產成本的控制之下，有相當程度得以吸收。

基於 IFRS 的 2021 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 10.2% 至 30 兆日圓。

營業利益預測年增 13.8% 至 2.5 兆日圓。

稅前利益預測年增 6.1% 至 3.11 兆日圓。

歸屬公司股東純益預測年增 2.4% 至 2.3 兆日圓。

全部的財測數據都維持今年 5 月所公布的數字不變。

不過豐田所預測的 2021 年度全年營業利益 (年增 13.8% 至 2.5 兆日圓)，則是大幅低於 QUICK Consensus 所整理出的市場預測中數 (2 兆 9191 億日圓)。而市場預測中數的 2 兆 9191 億日圓，也超越豐田在 2015 年度所創下的 2 兆 8539 億日圓紀錄。

豐田股價週三 (4 日) 收在每股 9970 日圓，較上個交易日下跌 0.85% 或 85 日圓。