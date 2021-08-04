電動車引領全球車市大復活 車電迎黃金十年

今年車市出現報復式成長，但這次結構不一樣，電動車成為主流，台廠挾著資通訊產業的科技製造優勢，發展出現新拐點。從過去只能分食 AM 維修市場的汽車零組件廠，到今天直接打入特斯拉、福斯、通用等國際一線車廠供應鏈，台灣車電展現強烈企圖心，正為台股投資市場帶來新機會。

《財訊》報導指出，今年車市瘋狂的情況，讓去年慘到谷底的全球五大車廠全數回神，股價、市值大幅攀升。在台灣方面，由於新車到港量下降，扭轉原來進口車在台灣新車銷售占比過半的局勢，上半年占比降至 43.7%。

另一方面，台灣以出口為主的汽車零組件製造業也揚眉吐氣，業者營收每月都傳出捷報，今年以來製造業生產指數年增表現傲視各行業，甚至超越電子業相關供應鏈。車市復甦已不容置疑，多所調研機構都對 2021 年全球車市做出樂觀預期，未來數年的全球汽車銷售量都可望穩定上升。

根據《財訊》報導，除了量的變化，更值得關注的是車市的質變。電動車去年的新車銷售占比已從前一年的 3% 提升至 4.6%；第一名挪威甚至已達 75%。今年起電動車在全球新車銷售的占比將加速提升，全球科技市場研究公司 Canalys 認為，到 2030 年，電動車銷售量就會成為全市場的絕對多數。

這一次汽車產業的變革，已為台灣帶來不一樣的機會。過去由於沒有引擎及變速箱等關鍵技術，汽車零組件雖然是重要的出口項目，但業者大多都是供應售後市場的副廠零件，在原廠供應鏈中，頂多只能對口一階供應商。

如今，這些國際車廠在電動車趨勢下，最需要補強的除了動力系統，就是汽車電子，車輛的安全和附加價值，都必須透過資通訊科技的軟硬體整合能力才能達成，這是傳統車廠的弱項，卻正好是台灣的強項。

《財訊》報導指出，過去台灣在汽車產業的發展，幾乎是看不到國際車廠的車尾燈，然而隨車電需求大爆發，這是我們最接近領先群的一次。電動車將帶動車市未來 10 年的成長，也正是車電爆發的黃金 10 年，更將是台灣科技業和汽車業不應錯過的轉型機會。