比特幣跌破4萬美元大關 分析師：恐進一步下跌

比特幣在上週創下近 3 個月來的最佳單週表現後，近日回吐部分漲幅，再度跌破 4 萬美元關卡。分析師表示，若是跌破關鍵趨勢線，比特幣很可能進一步下跌。

比特幣已經回落至 100 日移動平均線下方，接下來可能進一步走弱，直到觸及 34,773 美元附近的 50 日移動平均線支撐位。目前比特幣價格約報 38,016 美元左右。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 受訪時表示：「本次的反彈如此快，以至於投資人必須對過去幾週的加速漲勢保持謹慎。」

有部分分析師認為，比特幣目前的下跌，只是在上週強勁反彈後的正常回檔。當時反彈的主因在於特斯拉執行長馬斯克和方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 的支持性評論，以及亞馬遜可能進軍加密貨幣領域的傳言。

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「如果比特幣確實反彈回去，前景將是相當看漲。但如果接下來看到更進一步下跌，事態就會變得非常可怕。」

加密貨幣近期也成為監管機構關注的重點，美國證券交易委員會 (SEC) 的新任主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示，只有在制定明確的監管規則之後，加密貨幣才會成為主流。他對加密貨幣和區塊鏈技術保持中立態度，並且感興趣，但是認為投資者需要得到更多的保護，免於遭到詐欺。