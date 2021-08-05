以太幣推動倫敦升級方案 助價格上揚逾7%

加密貨幣價格周四 (5 日) 上漲，這波漲勢主要由以太幣 (ETH) 帶動，以太幣正進行重要的軟體升級改革。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 14:47，以太幣報 2678.31 美元，24 小時漲幅為 7.13%，今天最高曾漲至 2770 美元。比特幣也上漲約 2.5%，至 39047 美元，仍低於重要的 4 萬美元心理關卡。

(圖表取自 coindesk)

市場對此次代號為「倫敦」或 EIP-1559 的升級方案表現樂觀。本次升級方案的最重要目的，在於緩減網路壅塞問題，並提高評估交易費用的可靠性，但同時也讓礦工獎勵減半。

Fundstrat Global Advisors LLC 策略師在周三 (4 日) 報告中指出，雖然這次升級並沒有像比特幣那樣，明確對 ETH 設置硬上限，但它應該會減緩 ETH 的新增發行量，藉由減少供應，增加資產的稀缺性。

儘管由近期約 1800 美元的低點大幅回彈，但以太幣距先前創下的近 4000 美元的歷史高點，仍有 30% 以上的差距。

Miller Tabak+ Co. 首席市場策略師 Matt Maley 認為，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 對加密行業的評論，也有助於緩解對潛在監管的擔憂。

Maley 指出，雖然 Gensler 提到了監管的議題，但他的用語非常慎重，這平息了投資者對其加密貨幣長期策略的一些擔憂。