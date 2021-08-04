在187日未見5%修正後 高盛警告停滯性通膨風險 需應對美股大幅修正

美股持續突破新高，眾多分析師紛紛警告修正風險。高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann 也加入這一行列，強調在股票及債券都愈來愈貴之後，大盤已經變得非常不穩定。

Mueller-Glissmann 指出，標普 500 指數已經有 187 日沒有出現下跌 5% 的情況，這是過去 100 年來罕見的超長天數。在各種資產都變貴之下，投資組合變得更容易受到利率和經濟增長衝擊的影響。

標普長時間未見 5% 修正 (圖表取自 Zero Hedge)

通膨指標不祥徵兆

Mueller-Glissmann 仔細研究了通膨指標的不祥走勢，他用來參考的是平衡通膨率 (Break-even Inflation Rates)。這是衡量市場對通膨預期的一個常用指標，是相同期限的公債殖利率和抗通膨債券之間的差異，投資人和經濟學家最常關注 5 年和 10 年的利差。

他發現，無論是德國、美國，自今年第 2 季以來，平衡通膨率的表現優於其他「順周期」資產。以過去歷史走勢來看，這兩者應該密切相關，但近期股市走勢，卻出現了脫鉤現象。

隨著平衡通膨率上升，實質利率卻一直在下降，歐債及美債的的 10 年期實際利率均在近期創下了新低。

停滯性通膨擔憂加劇

Mueller-Glissmann 警告，這麼低的實質利率，表示市場定價停滯性通膨的風險，但這一情況與經濟成長的表現不一致。

通貨再膨脹的核心是債券。債券自 6 月以來強勁上揚，殖利率曲線趨平，不僅暗示了近期經濟增長放緩的風險，同時也顯示了隨著貨幣和財政支持的消失，新一周期內持續長期停滯的風險。

BEI 與實質利率比較 (圖表取自 Zero Hedge)

此外，長期限債券殖利率下行主要是由實際利率推動的，基於平衡通膨率的高黏性，表明對停滯性通膨的擔憂加劇。

留意股市下修風險

在當前股市的走勢下，高盛並未因此轉為看跌，但警告，必須在資產配置上進行調整，以應對股市強力調整的風險。

Mueller-Glissmann 強調，「股市調整的風險已經增加」，並補充說，過去 6 個月，標普 500 指數回報與債券殖利率變化之間的差距不斷擴大，再加上實際利率極低而股票估值升高，使得股票更容易受到增長和利率衝擊的影響。

以史為鑑，在 2014 年、2016 年和 2019 年也出現了類似的股票 - 債券缺口，最終股市均以慘淡收場。

股價與債券缺口 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛指出，隨著債券殖利率逐漸上升，這種差距可能會持續更長時間或以「友好」的方式縮小，但這種事件不太可能發生，只有在 2016 年隨著川普上任總統，才經由債券拋售和股市上漲，讓這一差距縮小，否則應為股市的修正做好準備。