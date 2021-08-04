IIF：大量股市資金流出 7月新興市場淨外資流入跌至77億美元

根據國際金融協會 (IIF) 在週二 (3 日) 公佈的最新數據顯示，7 月份新興市場的淨外資流入大幅放緩，主要是由於大量資金由股市流出。IIF 也表示，美聯準會 (Fed) 鷹派的立場和中國的監管等問題打擊了投資人情緒。

數據顯示，7 月份淨流入新興市場股票和債券投資組合的外國資金縮減至 77 億美元，遠低於 6 月的 237 億美元，也低於去年同期的 322 億美元，其中包括新興市場股市 105 億美元的流出，創下 10 個月來最差數據。另一方面，流入硬通貨債券的資金則是激增至 183 億美元，接近疫情前的水準。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortun 表示，這表明出，新興市場發行人的目標是在他們認為借貸成本即將上升之前發行債券進行融資。「新興市場仍然容易受到 Fed 縮減購債規模的影響，因為對美國經濟的支持減少，可能會導致全球全球金融狀況緊縮。」Fortun 說道。

Fortun 提到，另外也有部分原因是中國監管行動引發的不確定性增加，使得 7 月份資金流出股票市場。不過，根據 IIF 數據顯示，7 月中國資產流入仍為正值，共有 8.89 億美元流入股市，另有 9.59 億美元流入債市。

貝萊德旗下貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 曾表示，在經歷了年初的動盪之後，隨著經濟的復甦、趨向穩定的美國公債殖利率和相對低的估值，看好新興市場資產將會上漲。

不過，報告中也指出，有部分發展中的經濟體在近期仍面臨挑戰，包括疫情再度爆發、疫苗推出和接種速度緩慢以及通貨膨脹率上升等問題，這些議題恐將迫使這些國家的中央銀行採取新的行動。