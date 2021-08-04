美高收益債拋售量大增 創去年9月以來新高

據報導，從利差表現來看，今年 7 月份美國高收益債 (又稱垃圾債) 出現投資人拋售量大增的情形，拋售規模創下了自 2020 年 9 月以來的新高，顯現出投資人信心不足。

高收益債可以被視作「礦坑中的金絲雀」，與投資級債券和股市相比，能夠更快速的反應資金風險偏好，並預警風險資產的波動。按利差計算，7 月美國高收益債錄得自 2020 年 9 月以來最嚴重的月度拋售。

根據 ICE 美國銀行美國高收益指數，7 月的美國高收益債券殖利率較公債高出了約 332 個基點，殖利率利差達到 29 個基點。

Comerica Wealth Management 投資長 John Lynch 表示，7 月美高收益債遭到拋售的原因，可以歸咎於 Delta 變種病毒帶來的新一波疫情，促使加州部分地區再度實行口罩規定，而貝萊德、微軟、谷歌等企業也開始要求返回辦公室的員工人必須接種疫苗。

Lynch 也表示：「利差可能一點點擴大，因為人們擔心未來經濟成長可能放緩。如果成長放緩，將傷害到這些企業，因為信貸條件可能因此收緊。但目前為止，我並沒有看到高收益給帶來任何值得擔憂的明確訊號。」

在 7 月以前，垃圾債的銷售在 2021 年仍快速增長，表明投資者對風險債務的偏好並未放緩。Dealogic 的數據顯示，今年前 7 個月，垃圾債的發行量與去年同期相比增加了約 46%，達到 3700 億美元。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，若未來兩個月的非農就業人口都增加 80 萬至 100 萬人，美國經濟將回到接近疫情爆發前的水準，符合 Fed 開始收緊政策的指標，「在我看來，這就是實質進展，可以準備在 9 月宣布縮減購債。」