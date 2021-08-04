〈美股盤前要聞〉美股期貨波動 羅賓漢盤前漲逾16%

網路券商羅賓漢盤前上漲逾 16%。美國今日將公布 7 月 ADP 新增就業、7 月 ISM 非製造業指數及 7 月服務業 PMI 終值。美國 10 年期公債殖利率來到 1.182%。美股期貨週三 (4 日) 波動，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.11%，那斯達克 100 期貨跌 0.01%。

1.Fed 戴莉：勞動力市場不緊繃 就業復甦正在進行

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周二 (3 日) 表示，儘管美國僱主抱怨工人難尋，目前仍有近 1000 萬人失業、更多人在勞動力市場外觀望，但她預料隨著經濟復甦，大部分人將重返工作岡位，就業復甦正在進行中。

戴莉表示：「各種因素正影響勞動力供給，包含托育、對疫情的恐懼與慷慨的失業救濟金。但沒有理由認為這些因素將是永久現象，甚至變成勞動力市場的持續性特徵。」

戴莉說，目前 25 至 54 歲勞動力就業復甦正在「進行」，並逐漸往疫情前的擴張水準邁進，重返工作崗位的人數比政府預期多。戴莉的言論支持聯準會 (Fed) 持續目前的支援，而不是急於取消寬鬆貨幣政策。

2. Lyft Q2 營收年增 125%

Lyft (LYFT-US) 週二公布第二季財報，營收和獲利輕鬆打敗預期，且活躍乘客人數也超過華爾街預期，但盤後股價漲幅自 1% 以上收斂至 0.2%。

Lyft 交出首次季度調整後 EBITDA 獲利，達 2380 萬美元，較該公司預期提早一季完成。該公司也發布第三季財測，預期營收介於 8.5 億美元至 8.6 億美元之間，除非因新冠疫情導致運營前景出現實質性下降。

該公司執行長 Logan Green 在財報電話會議上表示，「對一個企業與對我們的產業來說，這是很重大的里程碑，展望未來，我們預計將保持調整後的 EBITDA 獲利能力。」

3. Microchip Q1 營收、雙率創新高

微控制器、類比 IC 供應商 Microchip (MCHP-US) 周二 (3 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，營收、毛利率、營益率等都創下新高，公司認為目前積壓訂單強勁，代表需求仍旺盛，第二季營收將持續創高。

執行長 Moorthy 表示，第一季業績持續強勁，營收、毛利率、營業利益率、EPS 、主要業務營收都創下歷史記錄。

此外，Moorthy 說，第一季所有終端市場表現皆強勁，該公司的 PSP 計畫發現一些產品仍有積壓訂單，其中在產能最受限的產品線仍占累積積壓訂單的 50% 以上，占公司積壓量的 100%。

4. 輝瑞 BNT 疫苗 最快 9 月初取得美國 FDA 全面批准

《路透社》引用《紐約時報》3 日 (週二) 報導指出，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 目標在 9 月初前，全面批准美國輝瑞大藥廠 (PFE-US) 和德國 BioNTech(BNTX-US) 所共同研發的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗。

該疫苗是在 2020 年 12 月 12 日的時候獲得 FDA 的緊急使用授權 (EUA)，輝瑞和 BioNTech 也在 2021 年 5 月的時候正式展開全面批准的申請手續。

只要 FDA 全面批准使用疫苗，就可舒緩人們對於疫苗安全性的疑慮，也可能加快美國當地的新冠疫苗接種速度。依照紐約時報說法，FDA 非官方的承認期限是在 9 月 6 日勞動節。

5. 羅賓漢大漲宛如迷因股 單日市值暴增逾 70 億美元

網路券商羅賓漢 (Robinhood Markets) 甩開掛牌上市首日跌破發行價的低氣壓，周二 (3 日) 在沒有明顯利多因素助陣下仍大漲 24%、市值暴增逾 70 億美元，且是 Reddit 論壇討論度次高的股票，顯示這檔乘著迷因股大勢而起的公司，儼然成為散戶最新追捧的目標。

羅賓漢 (HOOD-US) 周二以每股 37.91 美元開盤，小漲不到 1%，之後漲幅逐漸放大，最高曾在午盤漲到 48.59 美元，終場以每股 46.80 美元作收，遠高於每股 38 美元發行價，且是連續第三天上漲。週三盤前上漲 16.26%。