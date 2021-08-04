羅賓漢大漲宛如迷因股 單日市值暴增逾70億美元

網路券商羅賓漢 (Robinhood Markets) 甩開掛牌上市首日跌破發行價的低氣壓，周二 (3 日) 在沒有明顯利多因素助陣下仍大漲 24%、市值暴增逾 70 億美元，且是 Reddit 論壇討論度次高的股票，顯示這檔乘著迷因股大勢而起的公司，儼然成為散戶最新追捧的目標。

羅賓漢 (HOOD-US) 周二以每股 37.91 美元開盤，小漲不到 1%，之後漲幅逐漸放大，最高曾在午盤漲到 48.59 美元，終場以每股 46.80 美元作收，遠高於每股 38 美元發行價，且是連續第三天上漲。盤後續揚 9.6%。

羅賓漢上周四正式掛牌，但上市首日重挫逾 8%，並跌破發行價，保留給自家客戶的股份僅吸引 30 多萬用戶參與，約占總數的 1.3%。

羅賓漢周二大漲並無明顯利多因素支撐，不過根據 apewisdom 網站追蹤的數據，羅賓漢是 Reddit 論壇過去 24 小時內討論度第二高的股票。在富達 (Fidelity) 平台上，羅賓漢也是散戶交易量第三高的股票。

在另一個評估散戶情緒的 Stockwits 網站上，羅賓漢也是前五大熱門股，儘管將近四分之三留下的是負面評論。

Wedbush 證券執行董事 Sahak Manuelian 說，羅賓漢股票的交易金額相對小，顯示該股已經成為最新一檔迷因股，「這就是迷因日常。」

截至尾盤，羅賓漢交易額約 36 萬美元，是華爾街交易量前 10 高的股票。

儘管羅賓漢上市首日失利，方舟投資仍在公司 IPO 後持續買進股票，至今買進將近 500 萬股或 2.26 億美元。

此外，CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 則在周一表示，如果羅賓漢像支付公司 Square 收購 Afterpay 那樣進行併購交易，股價將飆漲。