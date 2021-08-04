〈研華法說〉下半年在手訂單300億元 Q3營收估季增個位數、雙率雙升

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (4) 日召開法說會，經營團隊指出，下半年在手訂單約 12 億美元、逾新台幣 300 億元，第三季營收預估 142.8-148.4 億元，季增 0.5-4.4%、年增 1.9-5.8%，毛利率、營益率則均較第二季成長。

依照研華預估，第三季營收估達 5.1-5.3 億美元、毛利率 36.5-38.5%、營益率 16-18%， 匯率假設則是 1 美元兌換新台幣 28 元。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙說明，第三季受惠解封後企業支出等專案重啟，新基建及智慧醫療、還有風電、太陽能、電動車等新能源應用需求暢旺，營運動能強勁。

缺料方面，陳清熙直言，雖然還是持續受到影響，但最壞的狀況已經過去，加上缺料、客戶下單模式改變，願意提前給比較長的訂單，訂單能見度直達明年上半年。

陳清熙認為，受到缺料影響，第三季部分營收還是會往後遞延認列，估約有 5-10%，除北美受缺料影響訂單遞延比例較高，其餘市場可望雙位數成長；且現貨購料比例降低、產品漲價效益顯，下半年毛利率可望逐季提升。

營運長林東杰補充，第二季接單 / 出貨比 (B/B Ratio) 達 1.72 ，維持歷史高檔水準，且因應料件紓解後的出貨高峰，下半年規劃桃園及中國昆山廠區同步擴產，平均產能提升 3 成，部分產線可達 5 成，整體下半年及明年展望樂觀。