研華Q2毛利率低預期 純益雙減 EPS 2.31元

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今 (30) 日公告第二季財報，受到零組件缺料漲價的衝擊，毛利率 36.7% 低於預期，稅後純益 17.9 億元，季減 6.4%、年減 22.4%，每股純益 2.31 元；上半年稅後純益 37.03 億元，年增 2.8%、每股純益 4.79 元。

研華表示，原物料上漲與現貨購料，導致生產成本墊高，加上調價時間差影響，毛利表現略低於先前預估，但隨新價格訂單出貨比重提升及現貨購料政策限縮，毛利率可望逐步回升，下半年整體營運樂觀可期。

此外，在全球景氣復甦、各國陸續解封加速基礎建設標案與企業設備支出等需求升溫帶動下，研華接單保持強勁，第二季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 維持 1.72 歷史高水位。

研華第二季營收 142.1 億元，季增 8%、年增 1.4%；毛利率 36.7%，季減 2.9 個百分點、年減 4.4 個百分點；營益率 15.5%，季減 1.9 個百分點、年減 4.8 個百分點；稅後純益 17.9 億元，季減 6.4%、年減 22.4%，每股純益 2.31 元。

研華上半年營收 273.71 億元，年增 8.2%、毛利率 38.1%，年減 2.1%、營益率 16.4%，年減 1.4 個百分點、稅後純益 37.03 億元，年增 2.8%、每股純益 4.79 元。

研華表示，儘管缺料影響仍持續性存在，內部不僅透過採購作業優化與產品設計調整等方式積極因應，更規劃擴充產能，以提升整體達交動能，為供應鏈紓解後之訂單出貨高峰預作準備。