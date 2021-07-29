Delta病毒兇猛！蘋果恢復門市口罩令 Google臉書進辦公室須接種疫苗

Delta 病毒造成美國疫情反彈，在美國疾病管制預防中心 (CDC) 防疫政策大轉彎之後，蘋果恢復大多數零售店的口罩規定，店內員工和消費者都須佩戴口罩，Gooogle 將員工重返辦公室時間推遲一個月至 10 月，並將要求員工須完成疫苗接種，臉書也頒布疫苗相關規定。

但根據彭博取得的公司內部備忘錄，蘋果 (AAPL-US) 周三 (28 日) 通知零售門市員工周四開始恢復戴口罩規定。為了因應某些郡的口罩令，當地門市已要求顧客進店須戴上口罩。

蘋果 6 月解除零售門市戴口罩的規定，不過本月稍早已經要求特定門市員工戴口罩，並把員工重返辦公室的期限延後至少一個月，原本的期限是 9 月。

彭博指出，蘋果全美 270 家當中超過一半的門市，將強制員工和顧客入店佩戴口罩，即使完整接種疫苗的人也須戴上。蘋果表示，這是評估 CDC 修正防疫指引、分析各地方疫情數據之後所做的決定。

Google、臉書要求員工進辦公室前須完成接種

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周三也以 Delta 病毒快速擴散為由，把員工重返辦公室的時間延後一個月至 10 月，且員工進入辦公室必須完成疫苗接種。

臉書 (FB-US) 周三公布同樣的疫苗規定。人事副總裁 Lori Goler 說：「我們將要求進入美國任一臉書園區的人，必須接種過疫苗。」

Goler 表示，政策執行將視各地情況和規定處理，如果是因為個人健康等因素無法接種疫苗，臉書將另外制定程序，並持續評估海外市場的防疫作法。

蘋果雖然也敦促員工接種疫苗，但尚未強制規定進辦公室須完成接種。