羅賓漢漲勢猛烈 開盤一度暴漲81%並觸發熔斷

繼昨日開盤大漲後，網路券商羅賓漢 (Robinhood Markets) 週三 (4 日) 延續猛烈漲勢，開盤 30 分鐘不到便暴漲 81%，因波動劇烈數度觸發熔斷。

週三開盤後，羅賓漢最高一度觸及每股 85 美元，較前一交易日收盤價漲 81%，並數度觸發熔斷，台北時間週三 22 時許，羅賓漢已恢復交易，漲幅仍達 24.55%，暫報每股 58.29 美元，市值約達 493 億美元。

近 2 日的瘋狂漲勢，使羅賓漢 (HOOD-US) 本週漲幅一度超過 140%，彌補了上週四 (29 日) 於那指掛牌首日的萎靡走勢。

(圖：Google)

目前仍無法獲知驅動股價的確切因素為何，外媒報導稱，女股神 Cathie Wood 的關注和散戶投資人的密切追蹤，或成為潛在因素。

方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARK Fintech Innovation ETF 週二增持 89,622 股羅賓漢股票，使總持有輛達 682,031 股，依週二 (3 日) 收盤價計算，昨日增持部位價值約 420 萬美元。

Wood 對羅賓漢的關注，也吸引眾多散戶投資人跟進。根據 Swaggy Stocks 統計，過去 24 小時內，HOOD 已成為 Reddit 知名論壇 WallStreetBets(WSB) 鄉民討論度第一的股票，在 Reddit 聊天室內提及度已超過 1700 次。