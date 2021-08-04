東元旗下東友收購案 黃育仁陣營提高收購價至21元

東元 (1504-TW) 父子之爭持續延燒，黃育仁主導的光菱 (8032-TW) 董事會今 (4) 日決議，公開收購東友 (5438-TW) 價格從 20 元提高至 21 元，以東友今日收盤價 20.45 元，溢價約 2.7%。

東元經營權暫時告一段落，不過父子雙方收購案尚未落幕，黃茂雄的友好企業安富國際投資上 (4) 月才宣布，考量公開收購期間整體市場狀況與光菱競爭公開收購，收購價由每股 18.2 元提高至 20.5 元。

黃育仁為守住經營權、持續反攻，旗下光菱宣布調高東友收購價至 21 元，高過安富收購對價，收購截止時間至 110 年 9 月 10 日，光菱收購東友最低收購數量 562.68 萬股，約占東友 5% 股權，最高收購數量為 2250.8 萬股，占東友已發行股數 20%，收購總金額達 4.73 億元。

光菱表示，公司主要業務為代理經銷半導體元件產品，產品應用於資訊電子產業為主，東友則經營辦公室解決方案之研發設計、生產銷售等，雙方未來拓展目標領域一致，目前也合作供應新日系客戶零組件，透過收購案，未來可望達到節省成本、共創營收獲利的雙贏目標。