〈財報〉科沃Q1營收增40% Q2財測優預期 盤後小漲

半導體設備大廠科沃 (Qorvo) 周三 (4 日) 公布 2022 年度第 1 季財報，營收年增 40%、獲利優於市場預期，反映終端市場需求強勁，第 2 季財測也超越市場所料，盤後小漲 0.2%。

科沃 (QRVO-US) 第 1 季 (7/3 止) 淨利 2.86 億美元，比去年同期成長 194%，不計部分項目的每股盈餘 2.83 美元，優於路透訪調分析師預估的每股 2.45 美元。營收 11.1 億美元，優於市場所料。

在非通用會計準則 (non-GAAP 基準) 下，第 1 季毛利率 52.5%，營業利益 3.67 億美元。

由於終端市場需求強勁，科沃預期第 2 季營收將介於 12.35 億至 12.65 億美元，高於市場共識值 12 億美元。毛利率介於 52% 至 52.5%，稀釋後每股盈餘中點為 3.24 美元，也優於市場預估的 3.02 美元。

科沃財務長 Mark Murphy 預期，2022 年度 (截至 2022 年 3 月) 毛利率可望超越 52%，自由現金流將再度增加。

科沃盤後小漲 0.22%，扭轉收盤頹勢。該股收盤挫跌 0.67% 至每股 193.88 美元，中止連兩日漲勢。

各部門表現

科沃執行長 Bob Bruggeworth 表示，第 1 季表現很優秀，主要受益於在產品和技術方面的領先優勢，以及多年的升級周期，科沃正在投資新產品和不同的技術，以擴大市場，同時保持在整合無線射頻 (RF) 模組等產品方面的領先。

科沃在第 1 季推出新一帶完整主要路徑產品，為 5G 手機提供更高輸出功率和更強的多輸入 - 多輸出 (MIMO) 支持。第 1 季汽車部門營收改寫紀錄，第 1 季向汽車 OEM 領導廠商提供多種產品，包括使用微機電系統 (MEMS) 的觸控傳感器產品。