〈美股盤後〉Fed副主席放鷹 標普從高點回落 費半漲逾1%

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩，美股四大指數周三 (4 日) 漲跌互見，道瓊下挫 323 點，標普自歷史新高回落，費半勁揚逾 1%，聯電 ADR 漲近 3%。

克拉里達表示，Fed 可能在 2022 年底前達成經濟目標、滿足升息條件，並於 2023 年開始升息，目前通膨預期面臨上升風險。這番話顯示 Fed 可能比一些人預測的更早採取行動。

美國經濟數據好壞參半，7 月 ADP 就業人口僅增 33 萬，遠遜於市場預估，並從 6 月的新增 68 萬大幅減速，反映經濟改善之際，企業招募障礙仍存在，讓本周五的非農就業報告蒙上陰霾。另一方面，ISM 非製造業指數衝上 64.1 歷史新高，服務業的 17 個部門都成長。

地緣政治消息方面，拜登政府批准他上任以來首宗對台軍售案，潛在價值 7.5 億美元，將出售 40 輛 M109 新型自走砲，以及將近 1700 組精準導引砲彈。本軍售案須先通過美國國會審議程序，再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商，才會簽約並敲定交貨時間。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2 億例，死亡數突破 425.29 萬例。美國累計確診超過 3530 萬例，超過 61.47 萬人病故。印度累計確診超過 3176 萬例，巴西累計確診 1998 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 呼籲各國暫緩施打第三劑疫苗，以解決全球疫苗分配不均問題。秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom) 認為，必須扭轉疫苗分配情況，將多數疫苗都運往低收入國家，且在確保全球各國均有 超過 10% 人口獲得疫苗保護前，應暫停施打加強劑，至少為期兩個月。

一名白宮官員透露，拜登政府可能要求所有到美國的外國人都需完整接種計畫，作為日後最終解除大部分國家旅遊限制計畫的一環，目前正在研擬相關計畫。

周三 (4 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 323.73 點，或 0.92%，收 34,792.67 點。

標普 500 指數下跌 20.49 點，或 0.46%，收 4,402.66 點。

那斯達克綜合指數上漲 19.24 點，或 0.13%，收 14,780.53 點。

費城半導體指數上漲 40.24 點，或 1.18%，收 3,436.90 點。

標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書上漲。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；臉書 (FB-US) 漲 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。

道瓊成分股僅兩檔上漲。Amgen(AMGN-US) 大跌 6.46%；雪佛龍 (CVX-US) 重挫 2.24%；Wallgreens Boots Alliances(WBA-US) 跌 2%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.9%。Salesforce(CRM-US) 漲 1.23%；Nike(NKE-US) 漲 0.4%。

費半成分股漲多跌少。超微 (AMD-US) 大漲 5.52%，再創新高；II-VI(IIVI-US) 漲 3.61%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.32%；Analog(ADI-US) 漲 2.31%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.05%。

台股 ADR 樂漲 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.28%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.39%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 2.82%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.45%。

企業新聞

羅賓漢 (HOOD-US) 連續第二天暴漲，盤中最高漲 81%、多次漲停熔斷，終場收高 50.4% 至每股 70.39 美元，是 Reddit 知名論壇 WallStreetBets 鄉民討論度第一的股票，這檔在迷因股熱潮中受到關注的交易平台，似乎也獲得散戶押注。本周累計漲逾 100%。

晶片股周三普遍上漲，超微大漲 5.52% 至每股 118.77 美元新高，盤中最高漲至 122.49 美元，股價連續第六天改寫新高，也是連續第六天漲逾 2%。

超微日前公布的財報強勁，愈來愈多數據顯示超微正在搶奪英特爾市占，此外，彭博報導英國主管機關考慮是否以國安風險為由，擋下輝達 (NVDA-US) 收到安謀 (ARM) 交易，若交易告吹，將可減緩超微在顯卡領域和輝達競爭的壓力。超微並於周二發表供蘋果 Mac Pro 使用的新一代 Radeon 晶片。

通用 (GM-US) 暴跌 8.53%，抑制美股大盤的走勢。該公司周三上修全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 預測，第 2 季營收優於市場預期，但調整後 EPS1.97 美元，低於市場所估的 2.23 美元。

Uber(UBER-US) 盤後大跌 8%。根據盤後公布的財報，Uber 第 2 季營收 39.3 億美元，每股盈餘 0.58 美元，勝過市場預期，但 Uber 為了因應缺工祭高額獎勵招募司機，使投資人心存疑慮。

Roku(ROKU-US) 盤後公布財報，第 2 季營收 6.45 億美元優於市場預期，第 3 季營收預測良好，但因用戶成長乏力，盤後股價重挫 9%。

經濟數據

美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人，預期 67.5 萬人，前值自 69.2 萬人下修至 68 萬人

(圖: Zerohedge)

美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 59.9，前值 64.6

美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 59.9，前值 63.7

美國 7 月 ISM 非製造業指數報 64.1，預期 60.5，前值 60.1

上周 EIA 原油庫存 + 363 萬桶，前值 - 408.9 萬桶

華爾街分析

Prime Capital Investment 投資長 Chris Osmond 說：「市場似乎因為所謂的『三重觸頂』(triple-peak theory) 感到遲疑，即企業獲利、經濟成長、財政和貨幣刺激政策可能觸頂。雖然企業獲利和經濟成長可能已經觸頂，但不代表兩者就要萎縮，現在只是成長減速。」

對景氣敏感股票是周三領跌的類股，能源股因油價挫跌而下滑，銀行股和 Honeywell 等工業股欲振乏力。

在 Delta 病毒擴散導致各種防疫措施回籠的情況下，投資人期待從本周五的 7 月非農就業報告，觀察美國勞動力市場的改善程度，但周三的 ADP 報告顯示成長減緩，潑了一桶冷水。

美國 10 年期公債殖利率接近 1.8%，在優於預期的 ISM 7 月服務業指數出爐後，殖利率一度略為回升。

復國投資研究所策略師 Scott Wren 說：「我們需要消費者出門購物、打開錢包消費，不要只是坐在家哪都不去，或為了病毒發愁。從目前股市還徘徊在歷史高點的情況來看，我們可以合理推測，投資人暫時還沒那麼擔心 Delta 擾亂美國經濟的潛在風險。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主