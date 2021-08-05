汽車業寒冬延續 晶片短缺問題今年無解

今年以來半導體晶片短缺不斷困擾全球各大汽車製造商，不少車廠近期再度發出預警，表示晶片不足的問題今年都無法解決，將對汽車產銷都造成負面影響。

Stellantis CFO Richard Palmer 表示，預計晶片短缺問題在第四季之前都不會有所舒緩，晶片不足將導致公司 2021 年將減產 140 萬輛汽車。

BMW 因為其供應商的關係較為緊密，所以受到晶片短缺的影響較其它汽車廠輕。不過 BMW 也發聲表示，今年下半年的情況將更具挑戰性。隨著供應瓶頸的持續時間越拉越長，形勢就可能變得越緊張。BMW 預估汽車產量將在今年下半年繼續受到限制。

而通用汽車因晶片不足問題近期再度關閉北美數家工廠，停產範圍包含高利潤的皮卡車型。通用汽車表示，目前的狀況十分複雜，並且充滿不確定性。

(圖片: AFP)

慕尼黑經濟研究所稱，德國汽車工業正在經歷 30 年來最嚴重的晶片短缺問題。調查顯示，有 83% 的車廠正受到衝擊，與 4 月份的 65% 相比明顯上升。該機構表示，晶片不足正在使得車廠停工，而短缺狀況顯然還將持續一段時間。

法國汽車遊說組織 CCFA 則提到，晶片短缺和疫情感染人數增加將拖累法國車市的強勁復甦腳步。該協會之前預估法國今年的新車銷售量將出現 9%～10% 的增長，但現在不得不調降這個預估，他們判斷今年法國新車銷售量將很難達到 180 萬輛。

目前各方對於晶片供需缺口改善的前景都不樂觀。大部分認為，晶片短缺將至少延續至明年，甚至有一些專家認為晶片不足局面會持續至 2023 年。

英飛凌表示，晶片短缺問題的前景不容樂觀，目前庫存已經降至歷史低點。全球車市復甦腳步正受到供應不足的制約，市場要想重新達到供需平衡尚需時日，現階段的局勢肯定會延續到 2022 年。

