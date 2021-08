兩大產品線點火 旺宏Q3營運加溫

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 第三季進入 ROM 拉貨旺季,隨著大客戶將推出新款主機,備貨動能升溫,加上 NOR Flash 需求續旺、第三季價格可望再漲至少 1 成,漲價效益發酵,兩大產品線同步點火,第三季營收動能可期。

旺宏大客戶任天堂今年推出新款 Switch 主機,隨著時序步入 ROM 拉貨旺季,旺宏也提前備貨,以支援客戶需求,第二季存貨金額進一步提升至 140.09 億元,較上季增加 7.71 億元,其中,光是 ROM 的存貨占比就達到 55%。

在新款主機推出下,可望為 ROM 拉貨帶來強勁動能,旺宏也看好,第三季適逢出貨旺季,一如往年營運軌跡,ROM 將為成長幅度最大的產品線。

旺宏另一大主力產品 NOR Flash,在市場供給吃緊、需求高漲下,今年上半年市場價格累計漲幅已達 5 成;不過,相較於同業去年底就先啟動漲價,旺宏第一季末才開始調漲價格,漲價效益從第二季起陸續發酵。旺宏也說,NOR Flash 各應用需求持續暢旺,第三季營收成長動能將續強。

法人看好,由於中國 NOR Flash 價格高於整體市場平均,且在手機相關需求進入拉貨旺季推升下,供給缺口擴大、下半年短缺情況加劇,第三季 NOR Flash 報價可望再漲 10-20%,受惠價格持續向上,第三季 NOR Flash 產品獲利表現有機會進一步攀升。

此外,旺宏布局車用 NOR Flash 市場多年,過去許多還未切入的客戶,今年都與旺宏合作,目前最大客戶在歐洲,隨著車用布局效益顯現,今年目標挑戰車用 NOR Flash 產業龍頭地位,並預期第三季相關營收將大幅成長。