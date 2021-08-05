兩大產品線點火 旺宏Q3營運加溫

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 第三季進入 ROM 拉貨旺季，隨著大客戶將推出新款主機，備貨動能升溫，加上 NOR Flash 需求續旺、第三季價格可望再漲至少 1 成，漲價效益發酵，兩大產品線同步點火，第三季營收動能可期。

旺宏大客戶任天堂今年推出新款 Switch 主機，隨著時序步入 ROM 拉貨旺季，旺宏也提前備貨，以支援客戶需求，第二季存貨金額進一步提升至 140.09 億元，較上季增加 7.71 億元，其中，光是 ROM 的存貨占比就達到 55%。

在新款主機推出下，可望為 ROM 拉貨帶來強勁動能，旺宏也看好，第三季適逢出貨旺季，一如往年營運軌跡，ROM 將為成長幅度最大的產品線。

旺宏另一大主力產品 NOR Flash，在市場供給吃緊、需求高漲下，今年上半年市場價格累計漲幅已達 5 成；不過，相較於同業去年底就先啟動漲價，旺宏第一季末才開始調漲價格，漲價效益從第二季起陸續發酵。旺宏也說，NOR Flash 各應用需求持續暢旺，第三季營收成長動能將續強。

法人看好，由於中國 NOR Flash 價格高於整體市場平均，且在手機相關需求進入拉貨旺季推升下，供給缺口擴大、下半年短缺情況加劇，第三季 NOR Flash 報價可望再漲 10-20%，受惠價格持續向上，第三季 NOR Flash 產品獲利表現有機會進一步攀升。

此外，旺宏布局車用 NOR Flash 市場多年，過去許多還未切入的客戶，今年都與旺宏合作，目前最大客戶在歐洲，隨著車用布局效益顯現，今年目標挑戰車用 NOR Flash 產業龍頭地位，並預期第三季相關營收將大幅成長。