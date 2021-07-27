〈旺宏法說〉產能滿載下半年樂觀 6吋廠出售案本季可望定案

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理盧志遠表示，目前產能仍滿載，下半年營運樂觀；至於 6 吋廠處分計畫目前進度良好，希望暑假期間可完成。

旺宏總經理盧志遠表示，第三季需求持續暢旺，第四季也樂觀；就各產品線來看，NAND Flash 與 NOR Flash 還有漲價空間，營收也可望持續成長，不過第三季適逢 ROM 出貨旺季，成長動能將最強勁。

旺宏布局車用 NOR Flash 市場多年，今年目標挑戰產業市占龍頭地位。盧志遠表示，第三季車用 NOR Flash 營收將大幅成長，雖然車用 NOR 市場產值不是特別大，但屬於高密度領域、具指標性，旺宏也因此積極布局，盼擺脫 NOR 紅海市場價格競爭。

對於 6 吋廠處分進度，盧志遠表示，目前進度良好，但還沒有具體的成果，希望暑假期間完成處分。

被問及賣廠後，買方若再將設備出售給中國半導體廠，是否有適法性問題；對此，盧志遠則回應，旺宏沒有出售技術，只是賣廠房，就像賣車子一樣，要怎麼開是買方的事，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 也有賣機器，看不到適法性問題。