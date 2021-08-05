〈財報〉Roku Q2獲利優預期 但硬體沒賺頭 串流時數下降 盤後挫逾8%

串流媒體設備大廠 Roku (ROKU-US) 週三 (4 日) 盤後公布第二季獲利優於預期，但串流影視播放時數較上一季下降，且硬體毛利率轉為負值，盤後股價重創逾 8% 。

Roku 週三交易時間收高 0.6%，但最近時確認，盤後重挫 36.31 美元或 8.64%，報 384.01 美元。

第二季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：0.52 美元 vs. 0.13 美元

營收：年增 81% 至 6.45 億美元 vs. 6.18 億美元

第二季串流媒體時數： 174 億個小時

Roku 表示，與今年第一季相比，串流媒體播放時間減少 10 億個小時。

該公司表示，由於需求累積已久，加上新冠防疫限制放寬，消費者第二季尋求更多的戶外娛樂活動，例如外出用餐和旅行，但 Roku 全球串流時數仍年增 19%。

在致股東信中，Roku 指出「零件供應緊繃和運輸限制」持續以比預期更快的速度增加成本。

「在第二季，我們沒有將 Roku 播放器增加的成本轉嫁消費者，這使得播放器的毛利率轉為負數。」

Roku 表示，第二季平台營收首次超過 5 億美元，達到 5.32 億美元，主要是靠內容分發和廣告的推動。

Roku 還提到廣告預售業務，即廣告商承諾將其年度預算的一部分用於電視廣告。該公司表示，與去年相比，獲得了 2 倍的預算承諾，且全體廣告預售業務中，有 42% 廣告商去年沒有參與。