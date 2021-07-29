YouTube步步進逼 Netflix串流媒體戰爭遇強敵

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 日前公布亮麗的第二季財報，其中最吸睛的是旗下 YouTube 高達 70 億美元的廣告營收，接近 Netflix(NFLX-US) 第二季 73.4 億美元營收，成為串流媒體戰爭中不容小覷的競爭對手。

YouTube 上季廣告營收比去年同期成長 83% 至 70 億美元，相較之下，Netflix 同期營收成長 19.4% 至 73.4 億美元。此外 Netflix 幾乎所有收入都來自訂閱，而 Alphabet 指報告 YouTube 的廣告收入，還不包含 YouTube TV 與 YouTube Premium 的營收。

Alphabet 財報指出，上個月約有 1.2 億人透過電視收看 YouTube，比去年每月 1 億人次有所增加。Google 商務長 Philipp Schindler 日前在財報的電話會議上表示，在電視上收看 YouTube 的消費者成長速度最快。

這是目前為止透露出最強烈的訊息，表明 YouTube 正在蠶食 Netflix（截至 6 月底擁有 2.09 億用戶）與 Disney+（截至 4 月 3 日擁有 1.036 億用戶）的用戶。

市調機構尼爾森（Nielsen）表示，相較其他影音串流平台，YouTube 與 Netflix 最多人收看，據統計，這兩家媒體約占大眾 6% 的看電視時間。但有趣的是，根據該機構上月發表的研究報告，目前觀看傳統電視節目的人仍多於觀看串流媒體人數。

此外，YouTube 的競爭對手 TikTok 也正在成長茁壯，尤其如今在短片當道的時代，TikTok 是引領趨勢的領頭羊。儘管 YouTube 為與之競爭推出 YouTube Shorts 服務，但 Alphabet 並未公布使用人數，僅表示觀看量從 3 月每日的 65 億人次躍升至第二季末的 150 億人次。

尼爾森上月的報告顯示，隨著越來越多人加入收看影音串流平台行列，該領域媒體仍有很大的成長空間，目前串流媒體觀眾僅占整體觀眾的 1/4 左右。由於 YouTube 推出的較早，有望成為影音串流媒體大戰的贏家。