〈房產〉房市交易市況略好轉 7月住展風向球升至黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，7 月指標分數彈升到 32.6 分，較 6 月的 29.7 分增加 2.9 分，分數中止連續三個月下滑，對應燈號則由藍燈回升到黃藍燈。住展風向球六大構成指標項目中，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、來客組數與成交組數等 5 項分數都上揚。

住展研發長何世昌表示，7 月新建案市況回溫主要與全國微解封、警戒降至二級有關，消費者恐慌情緒逐漸退去並恢復正常生活，也因此提高出門看屋的意願，預期接下來買氣可望穩定出籠，市況會逐漸回溫。

由於疫情趨緩的緣故，7 月供給量稍微擴大。在預售屋部份，7 月推案量約 400 億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中山「序東騰」、大安「永康麗莊」、新北市 - 板橋「嘉潤青翠」、新店「江陵天碩 - 學府特區」、鶯歌「森聯 LIFE - 森耀」與「森聯 LIFE - 森睦」、新莊「陸江蒔莊」和「國美青玥」、桃園市 - 中壢「璞園那山階」與「宜雄湛」等案。

雖然 7 月新建案供給量止跌回升，但整體供給量依然偏低，由於市況回溫且新推案不多，線上賣壓持續降低，待售建案個數跌破 1300 個。若此現象延續下去，預料在下一波推案潮來臨之前，建案缺貨的氛圍會越來越濃。

何世昌指出，由於實價登錄 2.0 在 7 月起上路，外界雖預期「完全不二價」時代將來臨，議價空間會大幅減少，最後達到不二價。然而，7 月新建案議價率卻狂飆，急升至約 12％，單項分數因此下降；議價率走高的關鍵並非成交價下跌，而是建案開價頻頻衝高，且開價漲幅普遍高於成交價漲幅所致。從近月建案開價持續跳漲來看，足以說明新建案不可能成為完全不二價市場。