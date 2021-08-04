〈房產〉台中工業區又有逾千坪建廠土地釋出 大立光是否出手成指標

台中工業區又有 1500 坪建廠土地將委由商仲瑞普萊坊以標案方式釋出，預計 10 月 19 日開標，光學元件大廠大立光 (3008-TW) 積極在台中工業區獵地建廠，是否出手成重要觀察指標。

瑞普萊坊指出，受託標售台中工業區二十四路 3 號高規格廠房，基地規模超過 1500 坪、面寬超過 80 米，區域及個別條件均可充分滿足製造、倉儲、研發、物流、辦公室等各種使用需求，訂 10 月 19 日開標。

大立光近 4 年來已出手斥資 46.46 億元，在台中工業區內購入 4 塊建廠用地，合計買進土地面積達 1.81 萬坪，其中兩座廠房已發包動工，新增產能也將在在 2023 年開出，投資金額估達 300 億元，大立光執行長林恩平多次指出，將持續在台中工業區內購置合適土地建廠，方便相關產品投產及管理。

瑞普萊坊總經理劉美華。(鉅亨網記者張欽發攝)

疫情警戒標準至第二級，商業活動逐漸走出陰影，商業不動產投資 7 月綻放光芒，土地交易月增 296.4%，瑞普萊坊總經理劉美華認為，疫情緩解將加速遞延買盤進場，工業地產交易將再創新高。

根據瑞普萊坊市場研究部統計，雖然六月全台土地交易金額僅 76.3 億元，但 7 月彈升到 302.6 億元，成長 296.4%，單月成交金額僅次今年 4 月，主要受惠台北福音大樓、台中波特曼汽車旅館、高雄華園大飯店等具重建價值的麵粉概念資產撐起。

劉美華認為，台商回流趨勢下，勞動力充沛、土地供給量充足、產業發展成熟、區域建設完整等四大優勢，帶動台中工業地產發展的續航力最強。

其中，台中工業區開發成熟、規模大、交通便捷，能發揮聚集效應。劉美華說明，光是近 3 個月就有 3 筆上市櫃成交紀錄，包括致力高端自行車車架研發製造的太宇、工具機產業的晶禧、太陽能導電漿專業製造廠碩禾 (3691-TW) 等，顯見發展的潛力無窮。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，今年以來台中工業類（工廠、倉儲）建照核發面積，月均量比去年成長 50%，顯示廠商持續看好台中。而且從實價登錄的產品交易類型來看，近年企業投資台中工業地產交易模式趨勢，許多企業傾向直接購置土地來蓋新廠與建置生產線，因此近年台中整體工業地產類交易中，工業土地占交易近 6 成，其次才是直接購買既有廠房使用的工業廠房交易。

柯宏安表示，觀察可支撐台中工業地產發展的原因有三，第一受惠許多半導體、智慧機械大廠進駐，持續吸引相關上下游產業鏈在此群聚。同時，產業進駐帶來更多衍生商務需求服務商機，例如車商也搶攻企業主與高階經理人購車商機，進而投資工業土地蓋展示中心與服務廠。第三、在網路購物蓬勃發展下，台中為南來北往交通樞紐中心，自然成為各物流運輸業佈局增設物流中心的重點區域。