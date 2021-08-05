Delta變種病毒肆虐 全球確診病例突破2億大關

根據路透社的統計顯示，全球新冠肺炎確診病例數在週三 (5 日) 突破了 2 億大關，傳染性更強的 Delta 變種病毒使得疫苗接種率低的地區面臨巨大威脅，並使得當地醫療系統緊繃。

全球確診病例數激增也突顯了富國和窮國之間接種率差距持續擴大。全球大約有三分之一的國家確診病例數仍在增加，其中更有許多國家甚至有一半的人口尚未接種第一劑疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 週三呼籲，在每個國家至少都有 10% 以上的人口接種過疫苗前，應暫停施打疫苗加強劑。WHO 總幹事譚德塞說：「我們急需要逆轉這樣的情況，使大部分疫苗流向高收入國家的現狀，轉變為流向低收入國家。」

自疫情爆發以來，全球已經有約 2.6% 的人口遭受感染，由於許多地方的篩檢能力有限，真實數字可能更高。據路透社的分析，如果將累計感染人數計算成一個國家的，它將成為全球第 8 大人口大國，僅次於奈及利亞。

分析報告也顯示，在疫情爆發後，花了大約 1 年多的時間確診數才達到 1 億大關，但是隨後在短短 6 個多月內全球確診數就突破 2 億大關。目前疫情已造成全球近 440 萬人死亡。

以 7 日平均值來看，單日確診病例最多的國家是美國、巴西、印尼、印度和伊朗，這些國家的病例數約佔全球的 38%。

此外，美國占全球單日新增確診病例數的七分之一，儘管美國已經有高達 70% 的成年人至少接種了一次疫苗，但是佛羅里達州和路易斯安那州等疫苗接種率較低的州，住院病例數仍創下歷史新高。路易斯安那州一家醫院的負責人警告表示，這是迄今為止「最黑暗的日子」。白宮新冠肺炎疫情應對小組稱，近 97% 的重症病例是未接種疫苗的人。

東南亞國家的確診病例數如今也持續增加。根據分析，該地區人口數僅佔全球的 8%，但是每日新增確診病例數卻高達全球總數的 15%。