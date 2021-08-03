美參議員打過疫苗仍確診 恐牽動基建案表決
美國參議院兩黨已就基建計畫立法文本達成共識，有望如參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 所願在本周通過表決，但就在此時卻傳出參加磋商的關鍵共和黨員 Lindsey Graham 因確診必須隔離 10 天，可能影響到投票時間點。
Graham 已經打過疫苗，但他上周六出現類似流感症狀，周一接受病毒檢驗，結果呈現陽性。他是參加兩黨基建計畫磋商的 10 名共和黨員之一，為該法案投票帶來關鍵的票數。
Graham 是近期至少第三位染疫的議員，凸顯高傳染力 Delta 病毒正導致美國疫情快速擴大。目前美國國會至少有兩名眾議員、多名幕僚染疫。
根據發言人，Graham 上個周末曾參加民主黨參議員 Joe Manchin 舉辦的船屋活動，當天也有其他參議員出席。
Manchin 對記者表示自己檢測結果為陰性，此外，至少四名證實與 Graham 出席這場活動的參議員檢測也是陰性。美國疾病管制預防中心 (CDC) 的防疫指引並未要求有接觸史但打過疫苗的人必須隔離，除非出現症狀。
舒默全力推動參議院在本周結束前通過兩黨小組提出的基建計畫，但和眾議院不同，參議院沒有代理投票制度，因此 Graham 接受隔離代表他可能錯過投票。
儘管 Graham 缺席不必然導致基建計畫無法在參院過關，但其他參議員染疫的可能性，仍讓在參議院掌握少許優勢的舒默感到緊張。基建案要在參議院過關需要至少 60 張支持票，而在上周的程序性表決有 67 人支持，其中 17 人為共和黨參議員。
被問到是否擔心 Graham 確診將迫使民主黨動用預算調解程序，舒默說：「希望不會走到這個地步。」
參議院 8 月 9 日起將休會五周
一些參議員先前就質疑本周完成表決的可能性，猶他那州共和黨參議員 Mike Lee 等反對者，就主張把表決延後到 8 月休會期過後。美國國會計劃 8 月 9 日 (下周一) 起，展開為期五個禮拜的休會期。
另一個牽動表決時間點的潛在因素，則是許多參議員將在本周五離開華府出席共和黨前參議員 Mike Enzi 的葬禮，這名退休的參議員上周在一場自行車意外中不幸喪命。
歷經數周磋商，參議院兩黨小組在上周六完成超過 2,700 頁的基建法案文本，將新增 5,500 億美元支出。新撥款項目當中，1,100 億美元用來修建道路橋樑、730 億美元升級電網、650 億美元擴建寬頻網路、550 億美元用在乾淨水資源，390 億美元維護交通運輸網路。
此外，為了籌措財源，研擬強化加密貨幣監管、課徵交易稅，估計未來 10 年可進帳 511 億美元稅收。
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