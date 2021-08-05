〈焦點股〉記憶體廠Q2報佳音 族群股價嗨力抗大盤賣壓

記憶體廠第二季紛紛繳出亮麗成績單，相關族群今 (5) 日力抗大盤賣壓，表現強勢，其中，威剛 (3260-TW) 上半年獲利目標提前達陣，賺贏過去各年度，激勵股價一度勁揚逾 6%，控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 法說登場前夕，吸引資金進駐，盤中大漲逾半根停板，攀上近 3 個月高點。

威剛第二季稅後純益季增逾 1 倍，每股賺 6.05 元，上半年純益大增 1.93 倍，每股純益 9.05 元，第二季及上半年獲利、EPS 同寫新猷，其中上半年更是超越威剛有史以來各年度獲利。

展望未來，威剛預估，第三季 DRAM 合約價將再漲 8-10%，NAND Flash 價格表現有機會優於 DRAM。在買盤追捧下，威剛今天放量大漲，一度上漲逾 6%，最高來到 126.5 元，午盤成交值已超過 3.9 萬張。

群聯明 (6) 日舉行法說會，市場看好第二季獲利及後市營運展望，吸引資金提前進場押寶，推升群聯股價一度上漲超過 6%，盤中最高來到 536 元，為今年 5 月 11 日以來新高。

受惠需求暢旺、漲價效益發酵，群聯第二季營收 159.1 億元，季增 23.4%，年增 45.96%，創單季新高；上半年累計營收 287.98 億元，年增 21%，創歷年同期新高。

宇瞻 (8271-TW) 受惠漲價效益，第二季、上半年每股純益均創高，今日同樣獲得買盤青睞，大漲逾半根停板，最高來到 51.7 元，交投相當熱絡。此外，十銓、晶豪科、旺宏、南亞科等，均在盤面上表現。不過，華邦電法說會今天盤後登場，股價一路在平盤附近震盪。