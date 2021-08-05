【國內試駕】VOLVO S90 B4 Inscrpition

後座買家福利大增

記者：haya 2021-08-03

2020 年初 VOLVO 為 90 車系進行小改款，國內則是在今年下半年引進。這次小改款除了內外裝配備與設計做了調整外，車格的加大讓後座待遇提升以及配合品牌電動化策略而換裝 48V 輕油電動力系統也是這次小改導入國內的重點。

首先從車身尺碼來看，原廠原本在國外就有標準與長軸兩種不同車身版本，國內現在選擇導入的就是長軸版本，在這次小改款後車長更是一舉破五米門檻、軸距也破三米門檻，車格的放大主要都「用在」後座空間的增加上。也讓它在軸距與車長上壓過了 LEXUS 及德系二 B 一 A 等品牌的中型房車同級對手。

外觀上的變化，車頭部分是將保險桿部分化繁為簡，以水平貫穿整個車頭的鍍鉻飾條來吸引目光，與寬大的直瀑式水箱罩搭配給人沉穩大器的感覺。車尾則是換上新的全 LED 尾燈，方向燈也採動態亮燈方式；行李廂蓋加入折角的「小鴨尾」造型，應該是增加視覺層次的意義比較大。

尾燈以動態方式顯示方向燈。

19 吋雙色鑽石切削造型鋁圈。

原本左右雙側單出的尾管現在改為隱藏設計，貫穿車尾下方的鍍鉻飾條也順勢向二側延伸來與車頭呼應。雖然外觀只調整了這幾個細節，但在視覺上能給人「將風格重新統整」的感受，不會說只是為了要改而去改。





質感與舒適提升 後座空間更大



車內前方控台介面] 設計沒有改變，主要還是在於配備調整與質感提升。例如 AAC 高效複合清淨科技，透過 AIU 電濾式集塵淨化程序，讓空氣中的懸浮微粒帶電，使微粒能被靜電纖維活性碳濾網中具靜電荷的聚丙烯纖維層補捉，可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒、更小的 PM 0.3 可過濾 98.3%，駕駛還可以透過中控螢幕上的 APMS 即時空氣品質監測掌握車室狀態。此外還有新的內裝飾板、自然而不過分搶眼的車室劇院式氣氛照明、智慧手機無線充電座等。

12.3 吋數位儀錶顯示幕。

9 吋中控台整合功能觸控螢幕。

新內裝飾板質感同樣舒服。

智慧手機無線充電板。

Orrefors 水晶排檔頭。



前面提到的後座待遇提升部分，在車身尺碼加大之後，後座腿部空間增加 115mm，算是同級中最長。再加上四區恆溫空調、後座冷熱通風功能與電熱功能、後車窗與後檔的電動遮陽簾、加長的中央扶手等。頭上的大面積天窗採用膠合玻璃，內置的電動遮陽簾在室外溫度超過 25 度時會自動關閉。

後座除腿部空間增加 11 公分外，並有包含加長型豪華中央扶手與後擋 / 後窗電動遮陽簾等的高階豪華套件。

同級少見的四區恆溫空調系統。

採用膠合式深色玻璃的大面積天窗，內置電動遮陽簾會在室外溫度超過 25 度時自動關閉。





B4 輕油電應付旗艦車體依然自如



在品牌的電動化產品策略之下，各車系單純搭載內燃機引擎的車型逐漸被油電或輕油電動力系統所取代。S90 小改後國內的動力選項除了頂規的 T8 Recharge 插電式油電動力外，就是這次試駕的 B4 48V 輕油電動力。



這套動力我們之前在 XC60 也試到過，所使用的第三代 Drive-E 家族 2.0 升汽油渦輪引擎可輸出 197hp/4800-5400rpm 最大馬力與 30.6kgm/1500-4200rpm 最大扭力，電動馬達的角色則是輔助引擎提供額外的 14hp 馬力輸出。在起步 / 低速狀態想要快速加速油門輕催都能立刻感受到加速力道出現，把引擎的一點點扭力遲滯問題給弭補掉就是輕油電的最大價值，等到了渦輪運作的轉速範圍中高速域加速自然也有力而順暢。引擎在低車速時負擔減輕之下，油耗與碳排放也都能減輕。而在採用 48V 鋰電池的電裝系統之下，怠速自動熄火裝置運作時作動也更平順，縮短熄火後的引擎起動時間且震動也降低。

換裝 B4 輕油電系統後，低速的加速表現更為順暢，油耗表現也優異。





這次 S90 小改款在車格放大與配備調整之下後座空間待遇更好，比較可惜的是偏弱的行李廂空間沒有增加。而 B4 的輕油電動力對應這部 1.8 噸重的品牌旗艦也沒啥問題，從低速開始就相當有力，到中高速也都能有舒適輕鬆的型錄感與駕駛感受，對於特別是後座取向買家來說都是好消息。

來源：《汽車線上》

更多精彩內容請至《汽車線上》