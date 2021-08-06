〈書摘〉重現日本知名烏龍麵好味道，在家也能輕鬆做

短期之內都不太能考慮出國旅遊的疫情時代，說到日本風味的烏龍麵，是否會覺得有點懷念呢？其實只要使用冷凍烏龍麵，搭配上家中現成的各類調味品和佐料，也能重現日本丸龜製麵烏龍麵店頭的好味道，如同親身到訪一樣哦！

品嘗讚岐的基本款，注入高湯享用的濃湯烏龍麵

據傳是因為沾麵的吃法太麻煩才誕生的，濃湯烏龍麵可添上牛肉、溫蛋或炸雞塊等，多彩的配菜組合，也是它的魅力。

鮮嫩多汁的炸雞塊佐大量的塔塔醬：

塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵

材料（１人分）

冷凍烏龍麵…１塊

炸雞塊（材料與調理法請參考下方）…4 塊

水菜（切成４㎝長）…1/4 株

〈濃湯汁〉

麵味露（２倍濃縮）・水… 各３大匙

味醂（微波爐加熱 30 ～ 40 秒）…２小匙

〈塔塔醬〉

美乃滋…２大匙

洋蔥（切碎）…２大匙

醃小黃瓜（切碎）…１小匙

〈炸雞塊醬汁〉

醬油…１大匙

砂糖…１小匙

調理法

1. 將炸雞塊的醬汁材料放進耐熱器皿中，不用保鮮膜，放進微波爐加熱 15 秒，放涼。將塔塔醬的材料攪拌均勻。

2. 煮烏龍麵，用冷水沖洗，瀝乾水分後盛進碗中（煮法→P.25）。倒進濃湯汁，放上炸雞塊和水菜。在炸雞塊上淋上❶，添上佐料。

佐料：柚子皮絲

［炸雞塊］

材料（１人分）

雞腿肉（切４等分）…120ℊ

(A) 醬油…１/2 大匙

柚子果汁…１小匙

柚子皮絲… 少許

(B) 天婦羅粉… 25ℊ

水… 40 ㎖

油炸油… 適量

調理法

1. 將雞肉、A 放進盆裡揉搓一下，放置 15 分鐘。擦去水分，額外撒上一些天婦羅粉。

2. 在另外一個盆裡將 B 混合，讓❶全體沾一下。

3. 在鍋裡將油炸油加熱到 170℃，放入❷油炸。

絕對堅持食材和調味的進化版湯烏龍麵，變味烏龍麵

丸龜製麵每年都會推出各式各樣活動菜單，書中也重現其中特別引起話題的品項。請享受一下超越烏龍麵常識的美味！

時不時會想念不已的和風辛香味：咖哩烏龍麵

材料（１人分）

冷凍烏龍麵…１塊

豬五花肉薄切片（切成３㎝寬）…30ℊ

蔥（斜切）…１根

油炸豆皮（長邊對切後，切成５㎜寬）…1/4 片

咖哩塊（辛口・切碎）…20ℊ

太白粉（用兩倍水拌勻）…１小匙

〈湯汁〉

水…１杯

淡色濃縮高湯…１大匙

味醂…２大匙

調理法

1. 將湯汁、豬肉、蔥、油炸豆皮放進鍋裡，開火。沸騰後稍煮一下，放進咖哩塊讓它溶解，依自己喜好再額外加一點咖哩粉。加進溶解的太白粉勾芡。

2. 煮烏龍麵，瀝乾水分後盛進碗中（煮法．溫熱法→P.43）。倒進❶。

本文摘自：

《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做：「麵匠」藤本智美精選 62 道讚岐烏龍麵食譜》

https://reurl.cc/0jkgZb

出版日期：2021 年 6 月

作者：丸龜製麵 麵匠／藤本智美監修；讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵

譯者：洪伶

出版：布克文化

來源：布克文化