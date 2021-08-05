〈美股早盤〉美失業金數據符合預期 三大指數開盤齊揚

稍早公布上週申領失業金數據符合預期後，美股週四 (5 日) 開盤揮別昨日頹勢。截稿前，道瓊工業指數漲逾 170 點或 0.5％，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.3％，費半漲 0.3%。

最新數據顯示，美國 6 月貿易逆差擴大至 757 億美元，高於預期，與此同時，上週初領失業救濟金人數下滑至 38.5 萬人，符合預期，且連續好幾週徘徊於 40 萬左右，續領人數則降至 300 萬以下，創去年 3 月疫情爆發以來新低。

截稿前，10 年期美債殖利率小幅下滑至 1.194％，昨日公布遠遜預期的 ADP 就業報告後，市場正在等待週五的非農數據出爐，以觀察勞動力市場復甦情況。

財報消息面，Uber(UBER-US) 週三盤後公布最新虧損超出預期，開盤跌 1.8％，電商平台 Etsy(ETSY-US) 財報雖優預期，但也顯示隨著電商熱潮消退，增長力道正在放緩，開盤跌近 12％。

儘管如此，Q2 財報季整體表現仍強，高盛 (Goldman Sachs) 週四將標普 500 指數年底目標價上調至 4,700 點，高於此前的 4,300，部分與企業獲利前景改善有關。

另外，有報導傳出美國三大車廠通用 (GM-US)、福特 (F-US) 和 Stellantis 已設定目標，在 2030 年前將電動車佔總銷量比重拉高至 40% 至 50%，且拜登政府計畫週四發表演說，為電動車銷量和燃料經濟與排放標準設立目標。

通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 開盤均漲逾 2%，充電概念股 Chargepoint(CHPT-US) 漲 2.3%，Blink Charging(BLNK-US) 漲 3.8%。

截至台北時間週四 (5 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 175.13 點或 0.50%，暫報 34967.80 點

那斯達克綜合指數上漲 33.74 點或 0.23%，暫報 14814.27 點

標普 500 指數上漲 14.69 點或 0.33%，暫報 4417.35 點

費半上漲 8.87 點或 0.26%，暫報 3445.77 點

台積電 ADR 下跌 0.11% 至每股 118.61 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.194%

紐約輕原油上漲 0.07％ 至每桶 68.20 美元

布蘭特原油上漲 0.21% 至每桶 70.53 美元

黃金下跌 0.15% 至每盎司 1811.70 美元

美元指數下跌 0.04% 至 92.24

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 0.12％，至 419.57 美元。

莫德納 (Moderna) 週四盤前公布 2021 會計年度 Q2 營收、獲利均優預期，疫苗為總收入貢獻 42 億美元，超出市場預期，公布財報之際，莫德納宣稱在施打第 2 劑新冠疫苗的 6 個月後，其疫苗保護力仍有 93%。

信諾集團 (CI-US) 早盤下跌 9.59％，至 209.28 美元。

醫療保健公司信諾集團 (Cigna) 週四公布 Q2 營收年增 9.8%，至 431.3 億美元，由於醫療成本上揚，Q2 純益下滑至 14.7 億美元，調整後 EPS 降至 5.24 美元，但仍優於市場預期。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 8.17％，至 64.64 美元。

連續 2 日經歷猛烈漲勢後，根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件，羅賓漢大股東 New Enterprise Associates 和 Andreessen affiliates 已申請出售約 9800 萬股股票。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (7/31) 初領失業金報 38.5 萬人，預期 38.3 萬人，前值自 40.0 萬人下修至 39.9 萬人

美國上週 (7/24) 續領失業金報 293 萬人，預期 325.5 萬人，前值自 326.9 萬人上調至 329.6 萬人

美國上週續領失業金跌至去年 3 月以來新低 (圖：Zerohedge)

美國 6 月貿易餘額報 - 757 億美元，預期 - 724 億美元，前值 - 712 億美元

華爾街分析：

PIMCO 多資產策略投資組合經理 Erin Browne 認為，就業市場完全恢復，將成為 Fed 啟動縮減購債的關鍵指令，我們將持續看到就業增長數據保持穩健。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理部門英國首席投資長 Caroline Simmons 表示，對於企業獲利強勁感到樂觀，看好明年股市再漲 5-10%，但她認為勞動力市場持續走疲的跡象，可能使 Fed 暫緩縮減購債計畫。

Simmons 稱，失業率依舊高於疫情前水平，央行認為勞動力市場依仍存在產能過剩，因此，我們認為收緊貨幣政策的腳步將會是相對漸進的，股市應該足以消化這些動作。